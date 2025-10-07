УКР
Люди готують їжу просто неба через відсутність світла та газу у Шостці на Сумщині. ФОТОрепортаж

У місті Шостка на Сумщині місцеві мешканці змушені готувати їжу просто неба — на вогнищах.

Як повідомляють у телеграм-каналах, у місті частково відсутнє електропостачання та газ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Через перебої в енергопостачанні люди виходять на подвір’я та облаштовують імпровізовані кухні під відкритим небом, аби приготувати гарячу їжу для своїх родин.

Комунальні служби працюють над відновленням подачі електроенергії та газу. За попередньою інформацією, енергетики вже ліквідовують пошкодження мереж, спричинені російськими обстрілами

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Шосткинській громаді поступово відновлюють електропостачання після масованих ударів РФ

газ (10680) Сумська область (4316) Шостка (85) відключення світла (1132) Шосткинський район (108)
Топ коментарі
+10
Зеля а ти де?
показати весь коментар
07.10.2025 17:05 Відповісти
+8
Мівіну десь гризе.
показати весь коментар
07.10.2025 17:07 Відповісти
+7
Це приємно іноді, приготувати щось смачненьке "на природі".
Але не тоді коли це перетворюється на щоденну рутину.
показати весь коментар
07.10.2025 17:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Тривалих відключень світла та газу поки не очікується, - Міненерго
показати весь коментар
07.10.2025 17:03 Відповісти
Там зіцпрєдсєдатєльша, фєвочка зам галущенка, вона нарозповідає, як усе чудово. Ое вже і хмельницьку аес збираються без болгарських реакторів таки добудовувати - рухлядь, яка 30 років розвалювалась, тепер буде "добудовуватись": "где деньги, Зин?" (с)
показати весь коментар
07.10.2025 17:20 Відповісти
Боже, допоможи і захисти
показати весь коментар
07.10.2025 17:05 Відповісти
Зеля а ти де?
показати весь коментар
07.10.2025 17:05 Відповісти
Мівіну десь гризе.
показати весь коментар
07.10.2025 17:07 Відповісти
В Міндіча готує шашлики.
показати весь коментар
07.10.2025 17:10 Відповісти
шаурму
показати весь коментар
07.10.2025 17:20 Відповісти
Шурму?
Старшого чи молодшого?
показати весь коментар
07.10.2025 17:24 Відповісти
старша шаурма нажористєй, в ОПі жиру нагуляла

.
показати весь коментар
07.10.2025 17:56 Відповісти
Втягує "доріжку". Скоро відосік.
показати весь коментар
07.10.2025 17:10 Відповісти
Читає лекції про збиття дронів, про накладання санкцій, про виробництво дронів.
І окремий курс по боротьбі з корупцією.
показати весь коментар
07.10.2025 17:15 Відповісти
ЗЄля десь НЕ зламується,

сильно зайнятий чувак, про нарід думає

.
показати весь коментар
07.10.2025 17:53 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2025 18:03 Відповісти
Прям як колись в Маріуполі...
показати весь коментар
07.10.2025 17:05 Відповісти
😢😢😢😢
показати весь коментар
07.10.2025 17:57 Відповісти
Ні дипломатії!!!
показати весь коментар
07.10.2025 17:06 Відповісти
Чому з кацапстану немає таких фоток? Де "поздоровлення" для ***** з іменинами? Обісралися вчергове?
показати весь коментар
07.10.2025 17:08 Відповісти
"Фламінго" полетіли у теплі краї.
показати весь коментар
07.10.2025 17:11 Відповісти
Тому що на москві досі працює клоунська "ліпецька кінофабрика" і медіахолдінг.
показати весь коментар
07.10.2025 17:12 Відповісти
де пункти незламності ?!
показати весь коментар
07.10.2025 17:13 Відповісти
У Києві
"У Києві вже облаштували понад 1000 пунктів незламності". Джерело: https://censor.net/n3578168
показати весь коментар
07.10.2025 17:17 Відповісти
Вкрали.
показати весь коментар
07.10.2025 17:49 Відповісти
зламалися
показати весь коментар
07.10.2025 18:33 Відповісти
Було щось схоже на початку Курської афери. Тоді наші хлопці кацапів підгодовували своїми пайками, а ті гребли все що дають і ще просили.
показати весь коментар
07.10.2025 17:16 Відповісти
ЗЕмародерня здобули!!
Ні цивільного захисту, ні столових, ні польових кухонь МВС чи мнс ...
Міндіч багатіє і лохи мають виживати самотужки
показати весь коментар
07.10.2025 17:10 Відповісти
Тупоголовим 73% подобаєтся, коли їх обкрадають і вбивають. Вони за це голосували в 2019.
показати весь коментар
07.10.2025 17:13 Відповісти
"Я ваш вирок!", - попереджував же. Тепер бажаючі можуть ржати.
показати весь коментар
07.10.2025 17:14 Відповісти
я це пережив в лютому березні 2022
показати весь коментар
07.10.2025 17:11 Відповісти
Це поки погода дозволяє. Хоча, зварене на відкритому повітрі та в гарній компанії буде здаватись смачнішим, ніж на власній кухні. А так, то да - можливо лише поспівчувати...
показати весь коментар
07.10.2025 17:14 Відповісти
Це приємно іноді, приготувати щось смачненьке "на природі".
Але не тоді коли це перетворюється на щоденну рутину.
показати весь коментар
07.10.2025 17:20 Відповісти
Народу від міндіча!!!

 виграйте ще одні вибори, зробіть себе разом з усіх сторін
показати весь коментар
07.10.2025 17:14 Відповісти
На жаль сусідство з кацапами до цього приводить. Ті країни які не межують з цією ордою ніколи цього не зрозуміють... Але у нас теж в тих ригіонах деякі мало в це вірили, тому шо історію правдиву не читали, а якщо і читали то совєцьку чи кацапську по телевізору кацапському дивились...
показати весь коментар
07.10.2025 17:17 Відповісти
Жах...а по телемарафону ....
показати весь коментар
07.10.2025 17:22 Відповісти
...глямур крутять.

.
показати весь коментар
07.10.2025 18:00 Відповісти
Ну хтось же обіцяв шашлики...
Ставим галочку - обіцянка виконана.
показати весь коментар
07.10.2025 17:24 Відповісти
майскіє. ноябрськіє

.
показати весь коментар
07.10.2025 18:01 Відповісти
а що там місцева влада? не повернулась ще з курортів? де ці польові кухні, де мобільні зарядні станції?
показати весь коментар
07.10.2025 17:26 Відповісти
та скільки тієї зими ?

.
показати весь коментар
07.10.2025 18:02 Відповісти
Оце в нас потужні очільники держави! Браво!
показати весь коментар
07.10.2025 17:34 Відповісти
ой так ловко,по домашньому....влада кожен свій пройоб камуфлює під якусь їбонуту незламність.
показати весь коментар
07.10.2025 17:34 Відповісти
міністерство Незламності потрібно країні !!
А також МінЄд повернення бідолах в стойло кагалу-95
показати весь коментар
07.10.2025 17:55 Відповісти
Тримайтеся!
показати весь коментар
07.10.2025 17:35 Відповісти
Такий балончик має бути в кожній сім'ї.
показати весь коментар
07.10.2025 17:36 Відповісти
А також мінімальний набір - сірники, свічки, фонарик з батарейками ( багато, бо кттайські лаиаються), радіо, павербанк, консерви, крупи, сіль, вітаміни. Вода в ємностях на кілька тижнів пити, ємності для технічної води, спирт та медикаменти тощо тощо тощо
показати весь коментар
07.10.2025 17:54 Відповісти
Дуже дякуємо рятувальникам з різних областей, які приїхали на допомогу!
показати весь коментар
07.10.2025 17:55 Відповісти
Це може легко бути на значно більшій території.
показати весь коментар
07.10.2025 17:57 Відповісти
Обожнюю наших людей! Сильні і людяні🙏
Влада г...но
показати весь коментар
07.10.2025 18:02 Відповісти
Головне, що живі. Електрику зроблять, а життя не повернеш.
показати весь коментар
07.10.2025 18:54 Відповісти
 
 