Люди готують їжу просто неба через відсутність світла та газу у Шостці на Сумщині. ФОТОрепортаж
У місті Шостка на Сумщині місцеві мешканці змушені готувати їжу просто неба — на вогнищах.
Як повідомляють у телеграм-каналах, у місті частково відсутнє електропостачання та газ, інформує Цензор.НЕТ.
Через перебої в енергопостачанні люди виходять на подвір’я та облаштовують імпровізовані кухні під відкритим небом, аби приготувати гарячу їжу для своїх родин.
Комунальні служби працюють над відновленням подачі електроенергії та газу. За попередньою інформацією, енергетики вже ліквідовують пошкодження мереж, спричинені російськими обстрілами
