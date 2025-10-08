Рашисти вдарили по енергооб’єкту на Ніжинщині, є знеструмлення, - "Чернігівобленерго"

Війська РФ вчергове атакували Ніжинський район Чернігівської області, є знеструмлення.

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання. Відновлюємо!", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю хвилину не відомо.

Як повідомлялося, за даними "УЗ", ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку, низка потягів курсуватиме зміненим маршрутом.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Ніжин був повністю знеструмлений, воду подавали за графіком.

