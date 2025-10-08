УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10157 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
620 3

Рашисти вдарили по енергооб’єкту на Ніжинщині, є знеструмлення, - "Чернігівобленерго"

Частина Ніжинщини знеструмлена через удар р

Війська РФ вчергове атакували Ніжинський район Чернігівської області, є знеструмлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Чернігівобленерго".

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання. Відновлюємо!", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю хвилину не відомо.

Також читайте: Росія завдала понад 26 ударів по українській енергосистемі за день, - Міненерго

Як повідомлялося, за даними "УЗ", ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку, низка потягів курсуватиме зміненим маршрутом.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Ніжин був повністю знеструмлений, воду подавали за графіком.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Ніжин (78) Чернігівська область (1100) Ніжинський район (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де удари по енергооб'єктах воронєжа? Чи смолєнска?
показати весь коментар
08.10.2025 08:24 Відповісти
І біля Кривбасу намагаються ТЕС зруйнувати.
А шо там Потужні відосики про Рожеву Фламінгу?? Вже летять ? ( В ефір)
показати весь коментар
08.10.2025 08:50 Відповісти
поки наші зробили фламінго, кацапи як навіжені наклєпали ребів
випереджають у всьому
ми були непередбачувані, сміливі і кмітливі, допоки зебіл не підкорив собі ЗСУ
показати весь коментар
08.10.2025 09:37 Відповісти
 
 