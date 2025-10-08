Обстріли Чернігівщини: у Ніжині атаковано об’єкти залізниці та енергооб’єкт, у Прилуках - нафтобазу, у Семенівці - пожежну частину. Вирували пожежі. ФОТОрепортаж

За добу російська війська здійснили 50 обстрілів Чернігівської області, більшість із використанням FPV-дронів. Зазнали обстрілів 23 населені пункти у 7 громадах.

Про ситуацію в межах області розповів голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вчора у Новгороді-Сіверському внаслідок ранкового обстрілу травму дістала 44-річна місцева мешканка, її шпиталізовано.



Увечері 7 жовтня росіяни атакували ударним дроном житловий будинок у селі Семенівської громади, знищено будинок та авто. По меддопомогу звернулася 70-річна жінка.

Вночі ворог безпілотником ударив по спецавтомобілю підприємства, що здійснює ремонт дороги у Семенівській громаді. Поранений 56-річний водій, його доставлено до лікарні. Автомобіль згорів.





Російські ударні безпілотники атакували Ніжин, Прилуки, Семенівку.



У Ніжині влучання в обʼєкти залізниці, пожежі, вранці – влучання в енергообʼєкт, через що аварійні відключення.

У Прилуках ударний безпілотник атакував нафтобазу, пожежа.

У Семенівці ворожий дрон влучив в адмінбудівлю.



Де є руйнування чи наслідки – працюють відповідні служби.

За даними ДСНС України, російські війська завдали удару по пожежній частині підрозділу ДСНС у Семенівці.



Унаслідок атаки загорілася покрівля адмінбудівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.



"На щастя, особовий склад під час обстрілу перебував в укритті, тому ніхто не постраждав. Пожежна техніка залишилася неушкодженою", - розповіли в ДСНС.

