Обстріли Чернігівщини: у Ніжині атаковано об’єкти залізниці та енергооб’єкт, у Прилуках - нафтобазу, у Семенівці - пожежну частину. Вирували пожежі. ФОТОрепортаж
За добу російська війська здійснили 50 обстрілів Чернігівської області, більшість із використанням FPV-дронів. Зазнали обстрілів 23 населені пункти у 7 громадах.
Про ситуацію в межах області розповів голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вчора у Новгороді-Сіверському внаслідок ранкового обстрілу травму дістала 44-річна місцева мешканка, її шпиталізовано.
Увечері 7 жовтня росіяни атакували ударним дроном житловий будинок у селі Семенівської громади, знищено будинок та авто. По меддопомогу звернулася 70-річна жінка.
Вночі ворог безпілотником ударив по спецавтомобілю підприємства, що здійснює ремонт дороги у Семенівській громаді. Поранений 56-річний водій, його доставлено до лікарні. Автомобіль згорів.
Російські ударні безпілотники атакували Ніжин, Прилуки, Семенівку.
У Ніжині влучання в обʼєкти залізниці, пожежі, вранці – влучання в енергообʼєкт, через що аварійні відключення.
У Прилуках ударний безпілотник атакував нафтобазу, пожежа.
У Семенівці ворожий дрон влучив в адмінбудівлю.
Де є руйнування чи наслідки – працюють відповідні служби.
За даними ДСНС України, російські війська завдали удару по пожежній частині підрозділу ДСНС у Семенівці.
Унаслідок атаки загорілася покрівля адмінбудівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
"На щастя, особовий склад під час обстрілу перебував в укритті, тому ніхто не постраждав. Пожежна техніка залишилася неушкодженою", - розповіли в ДСНС.
