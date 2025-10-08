УКР
"Не відчиняти вікна": після удару РФ по Прилуках виникло сильне задимлення

Атаковано нафтоперекачувальну станцію в Чувашії

Після російського удару по Прилуках Чернігівської області у місті спостерігається значне задимлення.

Дим утворився внаслідок влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури поза межами міста. "Просимо у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації", - йдеться у повідомленні.

Також мешканцям рекомендують пити більше води та користуватися очищувачами повітря, якщо такі є.

Нагадаємо, за добу російська війська здійснили 50 обстрілів Чернігівської області, більшість із використанням FPV-дронів. Зазнали обстрілів 23 населені пункти у 7 громадах. У Прилуках ударний безпілотник атакував нафтобазу, пожежа.

