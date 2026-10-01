Оккупационный "суд" в Крыму приговорил жителя Симферополя к 18 годам колонии за якобы съемку российского военного госпиталя

Подконтрольный России так называемый Верховный суд Крыма приговорил жителя оккупированного Симферополя к 18 годам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в государственной измене за съемку российского военного госпиталя и якобы передачу видео украинской стороне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на оккупационную прокуратуру Крыма.

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По версии российского следствия, в марте 2023 года мужчина якобы по собственной инициативе собрал информацию о месте дислокации российских военнослужащих. Ему инкриминировали "государственную измену" по российскому законодательству. В ФСБ утверждают, что мужчина "признался", что снял видео из своего автомобиля вблизи военного госпиталя и отправил его администраторам Telegram-канала, который российские силовики связывают с СБУ.

Помимо 18 лет колонии строгого режима, оккупационный "суд" назначил крымчанину еще один год ограничения свободы.

По данным российских силовиков, осужденный родился в 1988 году. Его имя не разглашается.

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