Оккупационный "суд" приговорил жительницу Токмака к 14 годам колонии за перевод 1250 гривен в поддержку ВСУ

Созданный российскими оккупационными властями так называемый Запорожский областной суд приговорил жительницу Токмака к 14 годам колонии общего режима. Основанием для преследования стали 15 переводов на общую сумму 1250 гривен, которые российская сторона считает финансовой поддержкой Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу оккупационного "суда".

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В сообщении российской стороны осужденную называют "жительницей Токмака К.", 1961 года рождения, не раскрывая ее полного имени.

В то же время в базе проекта "Если бы не было войны" есть информация о Светлане Крамчаниной, у которой совпадают год рождения, место жительства и статья, по которой ее преследовали российские власти. По данным проекта, женщину задержали 12 января 2026 года.

По версии российского следствия, в апреле 2023 года женщина получила российское гражданство, однако якобы "продолжала придерживаться проукраинской идеологии", негативно относилась к российским властям и выступала против войны РФ против Украины.

Оккупационные органы утверждают, что женщина нашла реквизиты украинских банковских карт, которые использовались для сбора средств на нужды ВСУ. С января по апрель 2024 года она через мобильное приложение украинского банка осуществила 15 переводов.

Общая сумма переводов составила 1250 гривен — около 2980 рублей по приведенному российской стороной расчету.

Оккупационный "суд" квалифицировал эти действия как "государственную измену" и приговорил женщину к 14 годам колонии общего режима. Кроме того, ей назначили еще один год ограничения свободы.

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