Окупаційний "суд" засудив жительку Токмака до 14 років колонії за переказ 1250 гривень на підтримку ЗСУ

Створений російською окупаційною владою так званий Запорізький обласний суд засудив жительку Токмака до 14 років колонії загального режиму. Підставою для переслідування стали 15 переказів на загальну суму 1250 гривень, які російська сторона вважає фінансовою підтримкою Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу окупаційного "суду".

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У повідомленні російської сторони засуджену називають "жителькою Токмака К." 1961 року народження, не розкриваючи її повного імені.

Водночас у базі проєкту "Если б не было войны" є інформація про Світлану Крамчаніну, в якої збігаються рік народження, місце проживання та стаття, за якою її переслідувала російська влада. За даними проєкту, жінку затримали 12 січня 2026 року.

За версією російського слідства, у квітні 2023 року жінка отримала російське громадянство, однак нібито "продовжувала дотримуватися проукраїнської ідеології", негативно ставилася до російської влади та виступала проти війни РФ проти України.

Окупаційні органи стверджують, що жінка знайшла реквізити українських банківських карток, які використовувалися для збору коштів на потреби ЗСУ. Із січня до квітня 2024 року вона через мобільний застосунок українського банку здійснила 15 переказів.

Загальна сума переказів становила 1250 гривень – близько 2980 рублів за наведеним російською стороною розрахунком.

Окупаційний "суд" кваліфікував ці дії як "державну зраду" та призначив жінці 14 років колонії загального режиму. Крім того, їй призначили ще один рік обмеження свободи.

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