Окупаційний "суд" у Криму засудив жителя Сімферополя до 18 років колонії за нібито відео російського військового госпіталю

Підконтрольний Росії так званий Верховний суд Криму засудив жителя окупованого Сімферополя до 18 років колонії суворого режиму. Чоловіка звинуватили у державній зраді через знімання російського військового госпіталю та нібито передачу відео українській стороні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, з посиланням на окупаційну прокуратуру Криму.

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За версією російського слідства, у березні 2023 року чоловік нібито з власної ініціативи зібрав інформацію про місце дислокації російських військовослужбовців. Йому інкримінували "державну зраду" за російським законодавством. В ФСБ стверджують, що чоловік "зізнався", що він зняв відео зі свого автомобіля поблизу військового госпіталю та надіслав його адміністраторам Telegram-каналу, який російські силовики пов’язують із СБУ.

Крім 18 років колонії суворого режиму, окупаційний "суд" призначив кримчанину ще один рік обмеження волі.

За даними російських силовиків, засуджений народився у 1988 році. Його ім’я не оприлюднюється.

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