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Инвалидность за $8500: в Одессе разоблачили схему переправки уклонистов за границу через сообщников-врачей. ФОТОрепортаж

В Одессе правоохранители раскрыли схему незаконного выезда военнообязанных за границу посредством оформления поддельных документов об инвалидности.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Организаторкой противоправного бизнеса оказалась 34-летняя одесситка, действовавшая в сговоре с медицинскими работниками местных больниц. Свои услуги по изготовлению документов "под ключ" она оценила в 8 500 долларов США. Оплату принимала частями: 4 000 долларов в качестве аванса, а остальную сумму - после выдачи справки об установлении группы инвалидности.

Следователи зафиксировали факт привлечения очередного клиента. Злоумышленница консультировала мужчину, координировала его действия и через привлеченных врачей оформила фиктивное "стационарное лечение".

Несмотря на то, что мужчина фактически ни одного дня не находился в медицинских учреждениях, в эпикризе указывалось о якобы неоднократной госпитализации. На основании этих подделок медико-социальная экспертная комиссия установила ему III группу инвалидности, что давало право на беспрепятственный выезд за границу.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли денежные средства, транспортные средства, медицинскую документацию, печати и черновые записи.

Организаторке схемы сообщено о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В настоящее время следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают круг медицинских работников, причастных к фальсификации диагнозов.

В Одессе раскрыли схему по оформлению фиктивной инвалидности за $8500
В Одессе раскрыли схему по оформлению фиктивной инвалидности за $8500
В Одессе раскрыли схему по оформлению фиктивной инвалидности за $8500
В Одессе раскрыли схему по оформлению фиктивной инвалидности за $8500
В Одессе раскрыли схему по оформлению фиктивной инвалидности за $8500

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Автор: 

Госпогранслужба (7522) Одесса (8493) Одесская область (4799) Одесский район (794)
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Топ комментарии
+5
Проте інвалідів зцілюють безкоштовно на ВЛК.
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01.10.2026 12:12 Ответить
+2
А як ухилянти міндич і Кравченко переправилися за кордон? Цікаво якщо і буде колись закінчення війни то як відкриють кордони скільки чоловіків ломанеться в Європу чи куди небудь з цієї всратої країни вмрій , зеленого бантустану?
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01.10.2026 12:30 Ответить
+1
відмінити всі ці липові групи що ухилеси поробили після 2022 року(крім тих хто був на Фронті)-студентам -опікунам- вчителям познімати бронь- все це ЛИПА!
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01.10.2026 12:15 Ответить

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