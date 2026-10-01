Инвалидность за $8500: в Одессе разоблачили схему переправки уклонистов за границу через сообщников-врачей. ФОТОрепортаж

В Одессе правоохранители раскрыли схему незаконного выезда военнообязанных за границу посредством оформления поддельных документов об инвалидности.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Организаторкой противоправного бизнеса оказалась 34-летняя одесситка, действовавшая в сговоре с медицинскими работниками местных больниц. Свои услуги по изготовлению документов "под ключ" она оценила в 8 500 долларов США. Оплату принимала частями: 4 000 долларов в качестве аванса, а остальную сумму - после выдачи справки об установлении группы инвалидности.

Следователи зафиксировали факт привлечения очередного клиента. Злоумышленница консультировала мужчину, координировала его действия и через привлеченных врачей оформила фиктивное "стационарное лечение".

Несмотря на то, что мужчина фактически ни одного дня не находился в медицинских учреждениях, в эпикризе указывалось о якобы неоднократной госпитализации. На основании этих подделок медико-социальная экспертная комиссия установила ему III группу инвалидности, что давало право на беспрепятственный выезд за границу.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли денежные средства, транспортные средства, медицинскую документацию, печати и черновые записи.

Организаторке схемы сообщено о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В настоящее время следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают круг медицинских работников, причастных к фальсификации диагнозов.











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