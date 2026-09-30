$24 000 за незаконное пересечение границы: на Ривненщине разоблачили организатора схемы. ФОТОрепортаж
Оперативные сотрудники ВВВБ при 9-м пограничном отряде ГВЗВВБ "Центр" задержали в Ривненской области 27-летнего жителя Сарненского района, который, по данным следствия, организовал незаконную переправку через государственную границу двух мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
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По материалам следствия, злоумышленник организовал схему незаконного выезда военнообязанных в страны Европейского Союза вне официальных пунктов пропуска. Для реализации преступного плана он нашел двух желающих незаконно пересечь границу и договорился об их доставке к государственной границе. Стоимость такой услуги составляла 12 тысяч долларов США с каждого человека.
С целью реализации преступного плана злоумышленник организовал доставку лиц в приграничную зону, давал советы, указания и определил маршрут незаконного пересечения государственной границы. Также задокументирована передача средств от клиентов посреднику в сумме 24 тысячи долларов США, которые были изъяты в ходе проведения неотложных следственных действий и приобщены к материалам уголовного производства.
По результатам собранной доказательной базы организатору сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, причастные к данной противоправной деятельности.
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