$24 000 за незаконний перетин кордону: на Рівненщині викрили організатора схеми. ФОТОрепортаж

Оперативні співробітники ВВВБ по 9 прикордонному загону ГВЗВВБ "Центр" викрили на Рівненщині 27-річного жителя Сарненського району, який, за даними слідства, організував незаконне переправлення через державний кордон двох чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За матеріалами слідства зловмисник організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних до країн Європейського Союзу поза офіційними пунктами пропуску. Для реалізації злочинного плану він підшукав двох охочих незаконно перетнути кордон та домовилися про їхнє доставлення до держрубежу. Вартість такої послуги становила 12 тисяч доларів США з кожної особи.

З метою реалізації злочинного плану зловмисник організував доставку осіб у прикордоння, надавав поради, вказівки та визначив маршрут незаконного перетину державного кордону. Також задокументовано передачу коштів від клієнтів посереднику у сумі 24 тисячі доларів США, які було вилучено під час проведення невідкладних слідчих дій та долучено до матеріалів кримінального провадження.

За результатами зібраної доказової бази організатору повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до даної протиправної діяльності.





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