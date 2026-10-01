Інвалідність за $8500: в Одесі викрили схему переправлення ухилянтів за кордон через спільників-лікарів. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон через оформлення підроблених документів про інвалідність.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Організаторкою протиправного бізнесу виявилася 34-річна одеситка, яка діяла у змові з медичними працівниками місцевих лікарень. Свої послуги з виготовлення документів "під ключ" вона оцінила у 8 500 доларів США. Оплату приймала частинами: 4 000 доларів як аванс, а решту - після видачі довідки про встановлення групи інвалідності.

Слідчі задокументували факт залучення чергового клієнта. Зловмисниця консультувала чоловіка, координувала його дії та через залучених лікарів оформила фіктивне "стаціонарне лікування".

Попри те, що чоловік фактично жодного дня не перебував у медичних закладах, в епікризі зазначалося про нібито неодноразову госпіталізацію. На підставі цих фальшивок медико-соціальна експертна комісія встановила йому III групу інвалідності, що давало право на безперешкодний виїзд за кордон.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, транспортні засоби, медичну документацію, печатки та чорнові записи.

Організаторці схеми повідомлено про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють коло медичних працівників, причетних до фальсифікації діагнозів.











Також читайте: $24 000 за незаконний перетин кордону: на Рівненщині викрили організатора схеми. ФОТОрепортаж