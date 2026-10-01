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Новини Викрили переправників ухилянтів Незаконний перетин кордону
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Інвалідність за $8500: в Одесі викрили схему переправлення ухилянтів за кордон через спільників-лікарів. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон через оформлення підроблених документів про інвалідність.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Організаторкою протиправного бізнесу виявилася 34-річна одеситка, яка діяла у змові з медичними працівниками місцевих лікарень. Свої послуги з виготовлення документів "під ключ" вона оцінила у 8 500 доларів США. Оплату приймала частинами: 4 000 доларів як аванс, а решту - після видачі довідки про встановлення групи інвалідності.

Слідчі задокументували факт залучення чергового клієнта. Зловмисниця консультувала чоловіка, координувала його дії та через залучених лікарів оформила фіктивне "стаціонарне лікування".

Попри те, що чоловік фактично жодного дня не перебував у медичних закладах, в епікризі зазначалося про нібито неодноразову госпіталізацію. На підставі цих фальшивок медико-соціальна експертна комісія встановила йому III групу інвалідності, що давало право на безперешкодний виїзд за кордон.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, транспортні засоби, медичну документацію, печатки та чорнові записи.

Організаторці схеми повідомлено про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють коло медичних працівників, причетних до фальсифікації діагнозів.

В Одесі викрили схему з виготовлення фіктивної інвалідності за $8500
В Одесі викрили схему з виготовлення фіктивної інвалідності за $8500
В Одесі викрили схему з виготовлення фіктивної інвалідності за $8500
В Одесі викрили схему з виготовлення фіктивної інвалідності за $8500
В Одесі викрили схему з виготовлення фіктивної інвалідності за $8500

Також читайте: $24 000 за незаконний перетин кордону: на Рівненщині викрили організатора схеми. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6507) Одеса (5198) Одеська область (4258) Одеський район (814)
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Топ коментарі
+5
Проте інвалідів зцілюють безкоштовно на ВЛК.
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01.10.2026 12:12 Відповісти
+2
А як ухилянти міндич і Кравченко переправилися за кордон? Цікаво якщо і буде колись закінчення війни то як відкриють кордони скільки чоловіків ломанеться в Європу чи куди небудь з цієї всратої країни вмрій , зеленого бантустану?
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01.10.2026 12:30 Відповісти
+1
відмінити всі ці липові групи що ухилеси поробили після 2022 року(крім тих хто був на Фронті)-студентам -опікунам- вчителям познімати бронь- все це ЛИПА!
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01.10.2026 12:15 Відповісти

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