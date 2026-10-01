"Поезд+автобус": "УЗ" запускает проект комбинированного сообщения на прифронтовых участках
С 1 октября на прифронтовых участках до Сум и Лозовой запускается проект комбинированного сообщения "поезд + автобус".
Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Если из-за угроз поезд не сможет доехать до этих пунктов назначения или выехать из них, "Укрзализныця" организует доставку пассажиров на автобусах", - рассказал Калашник.
При этом движение поездов и автобусов будет скоординировано: в случае задержки они будут ждать друг друга. Мониторинговые центры "Укрзалізниці" будут отслеживать угрозы.
"Билеты с пересадкой на ближайшие даты на определенные поезда уже доступны в приложении "Укрзалізниці". Доступность и стоимость полного билета не изменяются", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль