"Поезд+автобус": "УЗ" запускает проект комбинированного сообщения на прифронтовых участках

С 1 октября на прифронтовых участках до Сум и Лозовой запускается проект комбинированного сообщения "поезд + автобус".

Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

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"Если из-за угроз поезд не сможет доехать до этих пунктов назначения или выехать из них, "Укрзализныця" организует доставку пассажиров на автобусах", - рассказал Калашник.

При этом движение поездов и автобусов будет скоординировано: в случае задержки они будут ждать друг друга. Мониторинговые центры "Укрзалізниці" будут отслеживать угрозы.

"Билеты с пересадкой на ближайшие даты на определенные поезда уже доступны в приложении "Укрзалізниці". Доступность и стоимость полного билета не изменяются", - добавил министр.

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