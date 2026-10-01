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Новости Нововведение Укрзализныци
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"Поезд+автобус": "УЗ" запускает проект комбинированного сообщения на прифронтовых участках

На поезде и автобусе в прифронтовые территории: проект УЗ

С 1 октября на прифронтовых участках до Сум и Лозовой запускается проект комбинированного сообщения "поезд + автобус".

Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Если из-за угроз поезд не сможет доехать до этих пунктов назначения или выехать из них, "Укрзализныця" организует доставку пассажиров на автобусах", - рассказал Калашник.

При этом движение поездов и автобусов будет скоординировано: в случае задержки они будут ждать друг друга. Мониторинговые центры "Укрзалізниці" будут отслеживать угрозы.

"Билеты с пересадкой на ближайшие даты на определенные поезда уже доступны в приложении "Укрзалізниці". Доступность и стоимость полного билета не изменяются", - добавил министр.

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Автор: 

Сумская область (4563) Сумы (1490) Укрзализныця (3037) Харьковская область (3234) Сумский район (732) Лозовский район (64) Лозовая (38)
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