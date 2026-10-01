"Поїзд+автобус": "УЗ" запускає проєкт комбінованого сполучення на прифронтових ділянках

Із 1 жовтня на прифронтових ділянках до Сум та Лозової запускають проєкт комбінованого сполучення "поїзд + автобус".

Про це повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до цих пунктів призначення або вирушити з них, Укрзалізниця організує довезення пасажирів автобусами", - пояснив Калашник.

Водночас рух поїздів та автобусів буде узгоджений: у разі затримки вони чекатимуть один на одного. Моніторингові центри Укрзалізниці відстежуватимуть загрози.

"Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Доступність і вартість повного квитка не змінюються", - додав міністр.

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