"Поїзд+автобус": "УЗ" запускає проєкт комбінованого сполучення на прифронтових ділянках
Із 1 жовтня на прифронтових ділянках до Сум та Лозової запускають проєкт комбінованого сполучення "поїзд + автобус".
Про це повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до цих пунктів призначення або вирушити з них, Укрзалізниця організує довезення пасажирів автобусами", - пояснив Калашник.
Водночас рух поїздів та автобусів буде узгоджений: у разі затримки вони чекатимуть один на одного. Моніторингові центри Укрзалізниці відстежуватимуть загрози.
"Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Доступність і вартість повного квитка не змінюються", - додав міністр.
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