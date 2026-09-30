Через обстріли та безпекову ситуацію затримуються десятки приміських поїздів, деякі - на понад 5 годин, - Укрзалізниця

Станом на 10:00 30 вересня через наслідки обстрілів та безпекову ситуацію десятки приміських поїздів у різних регіонах України курсують із затримками. На окремих маршрутах відставання від графіка перевищує п’ять годин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про зміни в русі інформує Укрзалізниця.

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Упродовж ранку перевізник неодноразово оновлював інформацію про рух поїздів. Зокрема, на Київщині затримка поїзда №6604 Тетерів – Святошин сягнула 5 год. 20 хв., а поїзд №6405 ім. Т.Г. Шевченка – Помічна на Черкащині та Кіровоградщині відстає від графіка на 3 год. 52 хв.

Серед рейсів, про затримки яких повідомляла Укрзалізниця:

№6405 ім. Т.Г. Шевченка – Помічна – 3 год. 52 хв.;

№6604 Тетерів – Святошин – 5 год. 20 хв.;

№6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний – понад 3 год.;

№6602 Тетерів – Святошин – 2 год. 47 хв.;

№6272 Синельникове-1 – Самійлівка – 2 год. 10 хв.;

№6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний – раніше повідомлялося про затримку 2 год. 24 хв.;

№7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний – 2 год. 21 хв.;

№6722/6721 Миронівка – Київ-Пасажирський (Північна) – 2 год. 15 хв.;

№6356/6355 Ковель-Пасажирський – Здолбунів-Пасажирський – 2 год. 2 хв.;

№6005 Дніпро-Головний – ПОСТ СПИСАННЯ – 1 год. 59 хв.;

№870 Кременчук-Пасажирський – Полтава-Південна – 1 год. 46 хв.;

№856 Коростень – Київ-Пасажирський (Приміський) – 1 год. 44 хв.;

№6502 ім. Т.Г. Шевченка – Знам’янка-Пасажирська – 1 год. 44 хв.;

№6171 Самар-Дніпровський – Дніпро-Головний – 1 год. 39 хв.;

№6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний – 1 год. 37 хв.;

№7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний – раніше відставав на 1 год. 30 хв.;

№7304 Кам’янське-Пасажирське – Ігрень – 1 год. 4 хв.;

№6272 Синельникове-1 – Самійлівка – раніше затримувався на 60 хв.;

№6262 Шепетівка – Козятин-1 – 56 хв.;

№6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний – раніше затримувався на 55 хв.;

№6610 Коростень – Борщагівка – 54 хв.;

№6282 Здолбунів-Пасажирський – Шепетівка – 54 хв.;

№6333/6334 Сарни – Здолбунів-Пасажирський – 51 хв.;

№6724/6723 Миронівка – Київ-Пасажирський (Північна) – 50 хв.;

№6540 Фастів-1 – Святошин – 47 хв.;

№6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний – раніше затримувався на 47 хв.;

№6911 Ніжин – Київ-Волинський – 41 хв.;

№6241 Прилуки – Гребінка – 40 хв.;

№6603 Святошин – Тетерів – 40 хв.;

№6281 Шепетівка – Здолбунів-Пасажирський – 38 хв.;

№6384/6383 Красне – Здолбунів-Пасажирський – 33 хв.;

№6802 Київ-Волинський – Гребінка – 30 хв.;

№6502 Шепетівка – Коростень – 29 хв.;

№6063 Ходорів – Львів-Приміський – 28 хв.;

№6902 Київ-Волинський – Ніжин – 26 хв.;

№6419 Харків-Пасажирський – Балаклія – 26 хв.;

№6460 Житомир – Коростень – 24 хв.;

№855 Київ-Пасажирський (Приміський) – Коростень – 24 хв.;

№896/895 Шостка – Фастів-1 – спочатку затримувався на 23 хв., згодом відставання збільшилося;

№6332 Колосівка – Знам’янка-Пасажирська – 23 хв.;

№6403 Мартинівська – Одеса-Головна – 22 хв.;

№870 Кременчук-Пасажирський – Полтава-Південна – спочатку затримувався на 21 хв.;

№6202/6006 Козятин-1 – Київ-Пасажирський (Північна) – 20 хв.;

№6303 Козятин-1 – Вінниця – 18 хв.;

№6250 Шепетівка – Козятин-1 – 17 хв.;

№6902 Огульці – Харків-Пасажирський – 17 хв.;

№6410 Балаклія – Харків-Пасажирський – 17 хв.;

№856 Коростень – Київ-Пасажирський – на початку ранку затримувався на 16 хв.;

№6232 Фастів-1 – Миронівка – 15 хв.;

№6302 Жмеринка-Пасажирська – Козятин-1 – 12 хв.;

№6540 Фастів-1 – Святошин – на початку руху затримувався на 10 хв.;

№874 Лубни – Полтава-Південна – 10 хв.;

№6408 Балаклія – Харків-Левада – 9 хв.;

№6022 ім. Т.Г. Шевченка – Черкаси – 9 хв.;

№6721 Полтава-Південна – Ромодан – 6 хв.

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Крім того, через безпекову ситуацію та тривалу затримку на маршруті на Київщині 30 вересня не змогли здійснити рейси приміські поїзди №6042 Васильків-Центр – Васильків-1 та №6041 Васильків-1 – Васильків-Центр. Як альтернативу пасажирам запропонували рейси №6044 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський та №6043 Київ-Пасажирський – Васильків-Центр. Вставлений текст Markdown (2)

Водночас частина затримок упродовж ранку збільшувалася. Так, поїзд №6602 Тетерів – Святошин відставав від графіка на 2 год. 47 хв., а №6722/6721 Миронівка – Київ-Пасажирський – на 2 год. 15 хв. Вставлений текст Markdown (3) Вставлений текст Markdown (3)

Укрзалізниця попереджає, що в разі підвищеної небезпеки поїзди можуть зупиняти. Пасажирів просять під час повітряної тривоги не очікувати на платформах, а прямувати до укриття або відходити від залізничної інфраструктури на відстань понад 200 метрів. Рух після безпекових зупинок відновлюється лише після завершення повітряної загрози.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ніч на 30 вересня 2026 року війська РФ атакували Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл. рф, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської обл. рф, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

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