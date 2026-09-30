Dozens of suburban trains are delayed due to shelling and security situation—some by more than five hours—Ukrzaliznytsia
As of 10:00 a.m. on September 30, due to the effects of shelling and the security situation, dozens of commuter trains in various regions of Ukraine are running with delays. On some routes, the delay exceeds five hours.
According to Censor.NET, Ukrzaliznytsia is reporting on changes to the schedule.
Throughout the morning, the rail operator repeatedly updated information on train schedules. Specifically, in the Kyiv region, train No. 6604 (Teteriv–Sviatoshyn) was delayed by 5 hours and 20 minutes, while train No. 6405 (named after T.G. Shevchenko), traveling from Pomichna through the Cherkasy and Kirovohrad regions, was running 3 hours and 52 minutes behind schedule.
Among the trains for which Ukrzaliznytsia reported delays:
- No. 6405 (named after T.G. Shevchenko) – Pomichna – 3 hours, 52 minutes;
- No. 6604 Teteriv – Sviatoshyn – 5 hours, 20 minutes;
- No. 6107 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi – over 3 hours;
- No. 6602 Teteriv – Sviatoshyn – 2 hours, 47 minutes;
- No. 6272 Synelnykove-1 – Samiilivka – 2 hours, 10 minutes;
- No. 6107 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi – a delay of 2 hours and 24 minutes was previously reported;
- No. 7401 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi – 2 hours, 21 minutes;
- No. 6722/6721 Myronivka – Kyiv-Passenger (North) – 2 hours 15 minutes;
- No. 6356/6355 Kovel (Passenger) – Zdolbuniv (Passenger) – 2 hours, 2 minutes;
- No. 6005 Dnipro-Holovnyi – WRITE-OFF STATION – 1 hr. 59 min.;
- No. 870 Kremenchuk (Passenger) – Poltava (South) – 1 hr. 46 min.;
- No. 856 Korosten – Kyiv-Passenger (Suburban) – 1 hr. 44 min.;
- No. 6502 (named after T.G. Shevchenko) – Znam'yanka-Pasazhyrska – 1 hour 44 minutes;
- No. 6171 Samara-Dnipro – Dnipro-Holovnyi – 1 hr. 39 min.;
- No. 6185 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi – 1 hr. 37 min.;
- No. 7401 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi – was previously running 1 hour and 30 minutes behind schedule;
- No. 7304 Kamyanske-Passenger – Igren – 1 hour, 4 minutes;
- No. 6272 Synelnykove-1 – Samiilivka – was previously delayed by 60 minutes;
- No. 6262 Shepetivka – Koziatyn-1 – 56 min.;
- No. 6107 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi – was previously delayed by 55 minutes;
- No. 6610 Korosten – Borshchahivka – 54 min.;
- No. 6282 Zdolbuniv (Passenger) – Shepetivka – 54 min.;
- No. 6333/6334 Sarny – Zdolbuniv (Passenger) – 51 min.;
- No. 6724/6723 Myronivka – Kyiv-Passenger (North) – 50 min.;
- No. 6540 Fastiv-1 – Sviatoshyn – 47 min.;
- No. 6185 Synelnykove-1 – Dnipro-Holovnyi – was previously delayed by 47 minutes;
- No. 6911 Nizhyn – Kyiv-Volynskyi – 41 min.;
- No. 6241 Pryluky – Hrebinka – 40 min.;
- No. 6603 Svyatoshyn – Teteriv – 40 min.;
- No. 6281 Shepetivka – Zdolbuniv (Passenger) – 38 min.;
- No. 6384/6383 Krasne – Zdolbuniv (Passenger) – 33 min.;
- No. 6802 Kyiv-Volynskyi – Hrebinka – 30 min.;
- No. 6502 Shepetivka – Korosten – 29 min.;
- No. 6063 Khodoriv – Lviv (Suburban) – 28 min.;
- No. 6902 Kyiv-Volynskyi – Nizhyn – 26 min.;
- No. 6419 Kharkiv-Passenger – Balakliya – 26 min.;
- No. 6460 Zhytomyr – Korosten – 24 min.;
- No. 855 Kyiv-Passenger (Suburban) – Korosten – 24 min.;
- No. 896/895 Shostka–Fastiv-1—was initially delayed by 23 minutes; the delay subsequently increased;
- No. 6332 Kolosivka – Znam'yanka-Pasazhyrska – 23 min.;
- No. 6403 Martynivska – Odesa-Holovna – 22 min.;
- No. 870 Kremenchuk-Passenger – Poltava-South – was initially delayed by 21 minutes;
- No. 6202/6006 Koziatyn-1 – Kyiv-Passenger (North) – 20 min.;
- No. 6303 Koziatyn-1 – Vinnytsia – 18 min.;
- No. 6250 Shepetivka – Koziatyn-1 – 17 min.;
- No. 6902 Ogultsi – Kharkiv-Passenger – 17 min.;
- No. 6410 Balakliya – Kharkiv-Passenger – 17 min.;
- No. 856 Korosten – Kyiv-Passenger Station – was delayed by 16 minutes early this morning;
- No. 6232 Fastiv-1 – Myronivka – 15 min.;
- No. 6302 Zhmerynka-Passenger – Koziatyn-1 – 12 min.;
- No. 6540 Fastiv-1 – Sviatoshyn – was delayed by 10 minutes at the start of the trip;
- No. 874 Lubny – Poltava-Pivdenna – 10 min.;
- No. 6408 Balakliya – Kharkiv-Levada – 9 min.;
- No. 6022 (named after T.G. Shevchenko) – Cherkasy – 9 min.;
- No. 6721 Poltava-Pivdenna – Romodan – 6 min.
In addition, due to the security situation and a prolonged delay on the route in the Kyiv region, commuter trains No. 6042 Vasylkiv-Center – Vasylkiv-1 and No. 6041 Vasylkiv-1 – Vasylkiv-Center were unable to operate on September 30. As an alternative, passengers were offered trains No. 6044 Vasylkiv-Center – Kyiv-Passenger and No. 6043 Kyiv-Passenger – Vasylkiv-Center. Inserted Markdown text (2)
At the same time, some of the delays increased throughout the morning. For example, train No. 6602 from Teteriv to Sviatoshyn was running 2 hours and 47 minutes behind schedule, and train No. 6722/6721 from Myronivka to Kyiv-Pasazhyrskyi was running 2 hours and 15 minutes behind schedule. Embedded Markdown text (3) Embedded Markdown text (3)
Ukrzaliznytsia warns that trains may be stopped in the event of an increased security threat. Passengers are asked not to wait on the platforms during an air raid alert, but to proceed to a shelter or move at least 200 meters away from railway infrastructure. Train service will resume only after the air threat has passed.
- As previously reported by Censor.NET, on the night of September 30, 2026, Russian forces attacked Ukraine with Zircon/Onyx anti-ship missiles launched from the Kursk Region of the Russian Federation, ballistic missilesIskander-M/S-400 ballistic missiles from the Voronezh and Bryansk regions of the Russian Federation, 188 Shahed-type strike UAVs (86 of which were jet-powered), Gerber drones, and "Parody"-type decoy drones.
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