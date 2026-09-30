Из-за обстрелов и ситуации с безопасностью задерживаются десятки пригородных поездов, некоторые - более чем на 5 часов, - "Укрзалізниця"

По состоянию на 10:00 30 сентября из-за последствий обстрелов и ситуации с безопасностью десятки пригородных поездов в различных регионах Украины курсируют с задержками. На отдельных маршрутах отставание от расписания превышает пять часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об изменениях в движении сообщает "Укрзалізниця".

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В течение утра перевозчик неоднократно обновлял информацию о движении поездов. В частности, в Киевской области задержка поезда №6604 "Тетеров — Святошин" достигла 5 ч 20 мин, а поезд №6405 им. Т.Г. Шевченко — "Помичная" в Черкасской и Кировоградской областях отстает от расписания на 3 ч 52 мин.

Среди рейсов, о задержках которых сообщала "Укрзалізниця":

№6405 им. Т.Г. Шевченко – Помичная – 3 ч. 52 мин.;

№6604 Тетерев – Святошин – 5 ч. 20 мин.;

№6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный – более 3 ч.;

№6602 Тетеров – Святошин – 2 ч. 47 мин.;

№6272 Синельниково-1 – Самийловка – 2 ч. 10 мин.;

№6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный – ранее сообщалось о задержке 2 ч. 24 мин.;

№7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный – 2 ч. 21 мин.;

№6722/6721 Мироновка – Киев-Пассажирский (Северная) – 2 ч. 15 мин.;

№6356/6355 Ковель-Пассажирский – Здолбунов-Пассажирский – 2 часа 2 минуты;

№6005 Днепр-Главный – ПОСТ СПИСАНИЯ – 1 ч. 59 мин.;

№870 Кременчуг-Пассажирский – Полтава-Южная – 1 ч. 46 мин.;

№856 Коростень – Киев-Пассажирский (Пригородный) – 1 ч. 44 мин.;

№6502 им. Т.Г. Шевченко – Знаменка-Пассажирская – 1 час 44 мин.;

№6171 Самар-Днепровский – Днепр-Главный – 1 ч. 39 мин.;

№6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный – 1 час 37 мин.;

№7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный – ранее отставал на 1 час 30 мин.;

№7304 Каменское-Пассажирское – Игрень – 1 час 4 мин.;

№6272 Синельниково-1 – Самийловка – ранее задерживался на 60 мин.;

№6262 Шепетовка – Козятин-1 – 56 мин.;

№6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный – ранее задерживался на 55 мин.;

№6610 Коростень – Борщаговка – 54 мин.;

№6282 Здолбунов-Пассажирский – Шепетовка – 54 мин.;

№6333/6334 Сарны – Здолбунов-Пассажирский – 51 мин.;

№6724/6723 Мироновка – Киев-Пассажирский (Северная) – 50 мин.;

№6540 Фастов-1 – Святошин – 47 мин.;

№6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный – ранее задерживался на 47 мин.;

№6911 Нежин – Киев-Волынский – 41 мин.;

№6241 Прилуки – Гребенка – 40 мин.;

№6603 Святошин – Тетерев – 40 мин.;

№6281 Шепетовка – Здолбунов-Пассажирский – 38 мин.;

№6384/6383 Красное – Здолбунов-Пассажирский – 33 мин.;

№6802 Киев-Волынский – Гребенка – 30 мин.;

№6502 Шепетовка – Коростень – 29 мин.;

№6063 Ходоров – Львов-Пригородный – 28 мин.;

№6902 Киев-Волынский – Нежин – 26 мин.;

№6419 Харьков-Пассажирский – Балаклея – 26 мин.;

№6460 Житомир – Коростень – 24 мин.;

№855 Киев-Пассажирский (Пригородный) – Коростень – 24 мин.;

№896/895 Шостка – Фастов-1 – сначала задерживался на 23 мин., впоследствии отставание увеличилось;

№6332 Колосовка – Знаменка-Пассажирская – 23 мин.;

№6403 Мартыновская – Одесса-Главная – 22 мин.;

№870 Кременчуг-Пассажирский – Полтава-Южная – сначала задерживался на 21 мин.;

№6202/6006 Козятин-1 – Киев-Пассажирский (Северная) – 20 мин.;

№6303 Козятин-1 – Винница – 18 мин.;

№6250 Шепетовка – Козятин-1 – 17 мин.;

№6902 Огульцы – Харьков-Пассажирский – 17 мин.;

№6410 Балаклея – Харьков-Пассажирский – 17 мин.;

№856 Коростень – Киев-Пассажирский – ранним утром задерживался на 16 мин.;

№6232 Фастов-1 – Мироновка – 15 мин.;

№6302 Жмеринка-Пассажирская – Козятин-1 – 12 мин.;

№6540 Фастов-1 – Святошин – в начале движения задерживался на 10 мин.;

№874 Лубны – Полтава-Южная – 10 мин.;

№6408 Балаклея – Харьков-Левада – 9 мин.;

№6022 им. Т.Г. Шевченко – Черкассы – 9 мин.;

№6721 Полтава-Южная – Ромодан – 6 мин.

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Кроме того, из-за ситуации с безопасностью и длительной задержки на маршруте в Киевской области 30 сентября не смогли совершить рейсы пригородные поезда №6042 "Васильков-Центр" – "Васильков-1" и №6041 "Васильков-1" – "Васильков-Центр". В качестве альтернативы пассажирам предложили рейсы №6044 "Васильков-Центр" — "Киев-Пассажирский" и №6043 "Киев-Пассажирский" — "Васильков-Центр".

В то же время часть задержек в течение утра увеличивалась. Так, поезд №6602 "Тетерев" – "Святошин" отставал от графика на 2 ч 47 мин, а №6722/6721 "Мироновка" – "Киев-Пассажирский" – на 2 ч 15 мин.

"Укрзалізниця" предупреждает, что в случае повышенной опасности поезда могут останавливаться. Пассажиров просят во время воздушной тревоги не ждать на платформах, а направляться в укрытие или удаляться от железнодорожной инфраструктуры на расстояние более 200 метров. Движение после остановок по соображениям безопасности возобновляется только после устранения воздушной угрозы.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в ночь на 30 сентября 2026 года войска РФ атаковали Украину противокорабельными ракетами "Циркон"/Оникс из Курской области РФ, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Воронежской и Брянской областей РФ, 188 ударными БПЛА типа Shahed (86 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

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