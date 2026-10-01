Ситуация на Гуляйпольском направлении стабилизирована, а значительных успехов у россиян нет, - командир 1 ОШБ "Да Винчи" Филатов

Ситуация на Гуляйпольском направлении стабилизировалась: значительных успехов у российских войск нет. В то же время главным вызовом для украинских военных остается масштабное применение БпЛА противником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадского радио" рассказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов.

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"В настоящее время участок стабилизирован, значительных успехов у противника нет. Есть отдельные ситуативные успехи, но они быстро нейтрализуются силами обороны и часто положение на некоторых участках восстанавливается, даже улучшается. Это не большие объемы, это не продвижение вглубь, но линия боевого соприкосновения похожа на небольшую волну, которая то накатывается, то откатывается. Это процессы, которые неизбежны при ведении боевых действий, но каких-либо значительных успехов противник достичь не может, и именно поэтому он перенаправляет свое внимание на другие направления", — сказал военный.

Летом Украина блокировала логистику РФ в районе Токмака и Мелитополя

По словам Филатова, одним из проблемных вопросов остается возможность системно влиять на российскую логистику в оперативной глубине.

Он рассказал, что летом украинские военные проводили соответствующие операции, в частности блокировали логистические маршруты российских войск в районах Токмака и Мелитополя.

"Больше всего затрудняет ситуацию то, что мы, несмотря на то, что нашли механизмы воздействия на оперативную глубину, не смогли обеспечить устойчивое поддержание темпов воздействия на оперативную глубину. Летом мы провели ряд операций, в ходе которых блокировали логистику противника и подтвердили свои гипотезы, доказав, что они имеют под собой основания", — рассказал командир.

По его словам, в определенные периоды украинские военные фактически блокировали движение техники из Токмака и Мелитополя, что сказывалось на снабжении российских подразделений.

"Мы города Токмак и Мелитополь на некоторые периоды блокировали полностью, оттуда не выезжала ни одна единица техники. И оккупационные власти даже запретили выезд из городов. И тем самым мы улучшили ситуацию на линии боевого соприкосновения, потому что противник перестал обеспечивать свои подразделения боевого снабжения и пехоту средствами. Именно это послужило одним из факторов всех тех прорывов", — отметил Филатов.

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В то же время сейчас масштабы таких операций, по его словам, существенно сократились из-за нехватки необходимых средств.

"Позже, из-за недостатка средств и невозможности обеспечить такие объемы поступлений, эти мероприятия постепенно сократились. И сейчас, ну, где-то на 5 процентов от того, что было, они проводятся. Это незначительный показатель", — сказал командир.

БпЛА — главный вызов для военных на позициях

Непосредственно на позициях, по словам Филатова, самую большую угрозу представляет масштабное применение россиянами беспилотников. Украинские военные пытаются противодействовать точкам запуска БпЛА, однако имеющихся возможностей для этого недостаточно.

"Непосредственно на позициях — это значительное воздействие средств БпЛА противника. Это, на мой взгляд, самый главный вызов. Мы противодействуем точкам взлета беспилотников, но этого противодействия недостаточно, его нужно наращивать. Но для этого нужны все необходимые ресурсы, необходима поддержка партнеров, некая воля наших производителей к поиску решений. И это сегодня самый сложный вызов для нас", — отметил Филатов.

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