Ситуація на Гуляйпільському напрямку стабілізована, а значних успіхів росіяни не мають, - командир 1 ОШБ "Да Вінчі" Філатов

Ситуація на Гуляйпільському напрямку стабілізована: значних успіхів російські війська не мають. Водночас головним викликом для українських військових залишається масштабне застосування БПЛА противником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" розповів командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов.

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"На даний час ділянка стабілізована, значних успіхів у противника немає. Є якісь поодинокі ситуативні успіхи, але вони швидко купуються силами оборони і часто відновлюються на деяких ділянках, навіть покращується положення. Це не великі обсяги, це не просування на глибину, але лінія боєзіткнення схожа на таку невелику хвилю, яка то накочується, то відкочується. Це процеси, які обов’язкові під час ведення бойових дій, але якихось значних успіхів противник досягти не може і саме через це він перефокусовує свою увагу на інші напрямки", - сказав військовий.

Україна влітку блокувала логістику РФ біля Токмака та Мелітополя

За словами Філатова, одним із проблемних питань залишається можливість системно впливати на російську логістику в оперативній глибині.

Він розповів, що влітку українські військові проводили відповідні операції, зокрема блокували логістичні маршрути російських військ у районах Токмака та Мелітополя.

"Найбільше ускладнює те, що ми все ж таки, незважаючи на те, що ми знайшли механізми впливу на оперативну глибину. Але не змогли забезпечити стійке підтримування темпів впливу на оперативну глибину. Влітку ми провели низку кампаній, де ми блокували логістику противника і довели свої гіпотези, довели, що вони мають місце бути", — розповів командир.

За його словами, у певні періоди українські військові фактично блокували рух техніки з Токмака та Мелітополя, що впливало на забезпечення російських підрозділів.

"Ми міста Токмак і Мелітополь на деякі періоди блокували повністю, звідти не виїжджала жодна одиниця техніки. І окупаційна влада навіть заборонила виїзд з міст. І тим самим ми покращили ситуацію на лінії боєзіткнення, бо противник перестав забезпечувати свої підрозділи бойового забезпечення і піхоту засобами. Саме це послугувало одним із чинників тих усіх просувань", - зазначив Філатов.

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Водночас нині масштаби таких операцій, за його словами, суттєво скоротилися через нестачу необхідних засобів.

"Пізніше, через недостатність засобів і неможливість забезпечити такі обсяги надходження, ці заходи поступово зменшилися. І зараз, ну, десь відсотків на 5 від того, що було, вони проводяться. Це незначний показник", - сказав командир.

БпЛА головним викликом для військових на позиціях

Безпосередньо на позиціях, за словами Філатова, найбільшу загрозу становить масштабне застосування росіянами безпілотників. Українські військові намагаються протидіяти точкам запуску БпЛА, однак наявних можливостей для цього недостатньо.

"Безпосередньо на позиціях - це великий вплив засобів БпЛА противника. Це, на мою думку, найголовніший виклик. Протидії точкам зльоту пілотів ми протидіємо, але ця протидія недостатня, її треба нарощувати. Але на це все необхідні ресурси, необхідна підтримка партнерів, якась воля наших виробників до пошуку рішень. І це є сьогодні найскладніший виклик для нас", - зазначив Філатов.

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