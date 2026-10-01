С начала полномасштабной войны погибли 134 журналиста, - ИМИ

С начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 134 работника СМИ. Большинство из них — 105 сотрудников СМИ — вступили в ряды Сил обороны и погибли как участники боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные ко Дню защитников и защитниц Украины обнародовал Институт массовой информации.

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"Многие из наших коллег уже не вернутся к своей профессии. По данным ИМИ, с начала полномасштабного вторжения погибли 134 работника СМИ. 105 из них — работники СМИ, которые вступили в ряды Сил обороны и погибли как участники боевых действий", — отметили в Институте.

Еще 15 работников СМИ погибли при выполнении профессиональных журналистских обязанностей. 14 работников СМИ стали гражданскими жертвами российской агрессии.

В ИМИ подчеркнули, что в настоящее время в Силах обороны служат представители различных медийных профессий — журналисты, операторы, фотографы, редакторы, продюсеры и другие работники отрасли.

Часть из них добровольно присоединилась к украинской армии еще в первые дни полномасштабного российского вторжения, другие были мобилизованы позже.

"Благодарим тех, кто сегодня служит в Силах обороны, защищает нас с вами и ежедневно рискует собственной жизнью", — подчеркнули в Институте массовой информации.

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