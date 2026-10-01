Від початку повномасштабної війни загинули 134 медійники, - ІМІ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 134 медійників. Більшість із них – 105 працівників медіа – стали до лав Сил оборони та загинули як учасники бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані до Дня захисників і захисниць України оприлюднив Інститут масової інформації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Багато наших колег уже не повернуться до своєї професії. За даними ІМІ, від початку повномасштабного вторгнення загинули 134 медійники. 105 із них – медійники, які стали до лав Сил оборони й загинули як учасники бойових дій", – зазначили в Інституті.

Ще 15 медійників загинули під час виконання професійної журналістської роботи. 14 працівників медіа стали цивільними жертвами російської агресії.

В ІМІ наголосили, що нині у Силах оборони служать представники різних медійних професій – журналісти, оператори, фотографи, редактори, продюсери та інші працівники галузі.

Частина з них добровільно долучилася до українського війська ще у перші дні повномасштабного російського вторгнення, інші були мобілізовані пізніше.

"Дякуємо тим, хто сьогодні служить у Силах оборони, захищає нас із вами і щодня ризикує власним життям", – наголосили в Інституті масової інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія за пів року пошкодила десятки редакцій і поранила журналістів: НСЖУ зафіксувала 80 випадків