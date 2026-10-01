За два дня до выборов в Латвии лидирует "Объединенный список" проукраинского премьера Кулбергса

За два дня до парламентских выборов в Латвии наибольшую поддержку в опросе имеет "Объединенный список", который представляет действующий премьер-министр Андрис Кулбергс. Голосование по формированию нового состава 100-местного Сейма состоится в субботу, 3 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют результаты опроса SKDS/LSM.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поддержку "Объединенному списку" выразили 14,4% респондентов. По данным Reuters, политическая сила Кулбергса может получить наибольшее количество мест в новом парламенте, однако результаты опроса не дают ей абсолютного большинства.

Кулбергс возглавляет правительство Латвии с конца мая 2026 года. В правительственную коалицию вместе с "Объединенным списком" входят "Новое единство", Национальное объединение и Союз зеленых и селян.

Reuters характеризует Кулбергса как последовательного сторонника Украины и политика, занимающего жесткую позицию в отношении России. Среди ключевых тем нынешней избирательной кампании в Латвии - вопросы национальной безопасности и стоимости жизни.

Читайте также: Премьер Латвии Кулбергс критикует отказ от запрета на въезд военным РФ: "Мы что, сошли с ума?"

Кто идет следом за партией Кулбергса

Второе место в опросе с 9,4% занимает объединение "Суверенная власть/Альянс молодых латышей". Как отмечает Reuters, эту политическую силу создали, в частности, политики, которых исключили из другой партии после их отказа осудить полномасштабное вторжение России в Украину. Объединение ориентируется, среди прочего, на русскоязычных избирателей.

На третьем месте - партия "Латвия первая" Айнарса Шлесерса, которую поддерживают 9,2% опрошенных.

В целом, по данным опроса, семь из 14 участников выборов могут преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Сейм. Латвийское общественное вещание также приводит семь политических сил, которые преодолевают барьер среди избирателей, уже определившихся со своим выбором.

В то же время около трети респондентов либо еще не решили, за кого будут голосовать, либо вообще не планируют участвовать в выборах.

Парламентские выборы в Латвии состоятся 3 октября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия единственная в ЕС выступила против снятия санкций с Усманова и Фридмана, - премьер Кулбергс