Премьер Латвии Кулбергс критикует отказ от запрета на въезд военным РФ: "Мы что, сошли с ума?"

В преддверии нового пакета санкций, который ожидается осенью, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал полностью запретить выдачу виз россиянам.

Об этом он заявил в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Во время принятия последнего пакета санкций Франция и Италия выступили против полного запрета на въезд для российских комбатантов, аргументируя это тем, что данный вопрос должен регулироваться правилами ЕС в отношении виз, а не санкциями.

В то же время северные и восточные страны ЕС требовали более жестких ограничений. В результате была создана юридическая и политическая основа для запрета на въезд российским военнослужащим и бывшим военным, участвовавшим в войне, оставив за странами ЕС право решать, когда этот запрет вступит в силу.

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"Мы что, сошли с ума? Мы позволяем выдавать визы российским военным, тем, кто убивает [украинцев] на поле боя", — подчеркнул он.

Кулбергс также раскритиковал решение президента Европейского совета Антониу Кошты открыть канал связи с Кремлем, заявив, что такое решение должно приниматься "всеми странами вместе".

Он назвал любые контакты с Кремлем "бесполезным делом", аргументируя это тем, что нет никаких признаков готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам, а сами переговоры лишь дадут России "время на передышку", чтобы подготовить свой "следующий шаг".

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Также премьер Латвии заявил, что "мы должны быть открыты" для восстановления отношений после того, как Россия выплатит Украине репарации, а виновные в военных преступлениях предстанут перед судом. В качестве примера для подражания он привел послевоенную Германию.

"Изолируем ли мы Германию из-за этого? Нет, это признание вины, признание неправомерных действий, наказание и возмездие", — пояснил он.

В заключение Кулбергс заявил, что после прекращения огня "опасность на границе будет только расти", поскольку настоящей угрозой станет волна миграции: сотни тысяч "сломленных" войной российских военных вернутся с фронта в поисках лучшей жизни, а другие граждане будут бежать на фоне краха российской военной экономики.

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