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Новости Санкции ЕС против России
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Премьер Латвии Кулбергс критикует отказ от запрета на въезд военным РФ: "Мы что, сошли с ума?"

В Латвии призывают запретить въезд российских военных в ЕС

В преддверии нового пакета санкций, который ожидается осенью, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал полностью запретить выдачу виз россиянам.

Об этом он заявил в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Во время принятия последнего пакета санкций Франция и Италия выступили против полного запрета на въезд для российских комбатантов, аргументируя это тем, что данный вопрос должен регулироваться правилами ЕС в отношении виз, а не санкциями.

В то же время северные и восточные страны ЕС требовали более жестких ограничений. В результате была создана юридическая и политическая основа для запрета на въезд российским военнослужащим и бывшим военным, участвовавшим в войне, оставив за странами ЕС право решать, когда этот запрет вступит в силу.

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"Мы что, сошли с ума? Мы позволяем выдавать визы российским военным, тем, кто убивает [украинцев] на поле боя", — подчеркнул он.

Кулбергс также раскритиковал решение президента Европейского совета Антониу Кошты открыть канал связи с Кремлем, заявив, что такое решение должно приниматься "всеми странами вместе".

Он назвал любые контакты с Кремлем "бесполезным делом", аргументируя это тем, что нет никаких признаков готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам, а сами переговоры лишь дадут России "время на передышку", чтобы подготовить свой "следующий шаг".

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Также премьер Латвии заявил, что "мы должны быть открыты" для восстановления отношений после того, как Россия выплатит Украине репарации, а виновные в военных преступлениях предстанут перед судом. В качестве примера для подражания он привел послевоенную Германию.

"Изолируем ли мы Германию из-за этого? Нет, это признание вины, признание неправомерных действий, наказание и возмездие", — пояснил он.

В заключение Кулбергс заявил, что после прекращения огня "опасность на границе будет только расти", поскольку настоящей угрозой станет волна миграции: сотни тысяч "сломленных" войной российских военных вернутся с фронта в поисках лучшей жизни, а другие граждане будут бежать на фоне краха российской военной экономики.

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Латвия (1544) россия (89224) санкции (12511) Евросоюз (18831)
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Топ комментарии
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В 2010 році відкривала гостьову візу до Італії. Пакети доків з обох сторін, квитки, співбесіди, витрати і... відмова.
Посольство повернуло паспорт лише тоді, коли я вже давно мала повернутись.
Зато якомусь смердючому вбивці, мародеру і ґвалтівнику з параші Італія так рветься дати візу, що аж тошно.
Проститутки європейські!
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17.08.2026 15:45 Ответить
+5
Що цікаво те що рашисти відкрито заявляють що не збираються зупинятися, а тільки нарощуватимуть атаки і наступ вже на Європу і країни НАТО, а Європа як те дебільне дитятко закривши очі і вуха репетує, нічого не бачу, нічого не чую, давайте краще говорити про закінчення війни і що і про налагодження відносин з рашистами. Вірно казав Борис Джонсон що Європа хотіла щоб рашисти швидко захопили Україну щоб далі дружбанити з Ху'йлом. І поки рашисти в концтаборах вбивали б мільйони українських людей, жінок і дітей, Європа б раділа що отримує від московського людоїда знижку на газ, нафту і хутра. Оце і є всі ваші європейські цінності.
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17.08.2026 15:48 Ответить
+4
Голос волаючого в пустелі
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17.08.2026 15:37 Ответить

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