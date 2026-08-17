Премьер Латвии Кулбергс критикует отказ от запрета на въезд военным РФ: "Мы что, сошли с ума?"
В преддверии нового пакета санкций, который ожидается осенью, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал полностью запретить выдачу виз россиянам.
Об этом он заявил в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.
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Во время принятия последнего пакета санкций Франция и Италия выступили против полного запрета на въезд для российских комбатантов, аргументируя это тем, что данный вопрос должен регулироваться правилами ЕС в отношении виз, а не санкциями.
В то же время северные и восточные страны ЕС требовали более жестких ограничений. В результате была создана юридическая и политическая основа для запрета на въезд российским военнослужащим и бывшим военным, участвовавшим в войне, оставив за странами ЕС право решать, когда этот запрет вступит в силу.
"Мы что, сошли с ума? Мы позволяем выдавать визы российским военным, тем, кто убивает [украинцев] на поле боя", — подчеркнул он.
Кулбергс также раскритиковал решение президента Европейского совета Антониу Кошты открыть канал связи с Кремлем, заявив, что такое решение должно приниматься "всеми странами вместе".
Он назвал любые контакты с Кремлем "бесполезным делом", аргументируя это тем, что нет никаких признаков готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам, а сами переговоры лишь дадут России "время на передышку", чтобы подготовить свой "следующий шаг".
Также премьер Латвии заявил, что "мы должны быть открыты" для восстановления отношений после того, как Россия выплатит Украине репарации, а виновные в военных преступлениях предстанут перед судом. В качестве примера для подражания он привел послевоенную Германию.
"Изолируем ли мы Германию из-за этого? Нет, это признание вины, признание неправомерных действий, наказание и возмездие", — пояснил он.
В заключение Кулбергс заявил, что после прекращения огня "опасность на границе будет только расти", поскольку настоящей угрозой станет волна миграции: сотни тысяч "сломленных" войной российских военных вернутся с фронта в поисках лучшей жизни, а другие граждане будут бежать на фоне краха российской военной экономики.
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Посольство повернуло паспорт лише тоді, коли я вже давно мала повернутись.
Зато якомусь смердючому вбивці, мародеру і ґвалтівнику з параші Італія так рветься дати візу, що аж тошно.
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