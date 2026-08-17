Прем’єр Латвії Кулбергс критикує відмову від заборони на в’їзд військовим РФ: "Ми що, збожеволіли?"

Напередодні нового пакета санкцій, який очікується восени, прем'єр Латвії Андріс Кулбергс закликав повністю заборонити видачу віз росіянам.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Під час ухвалення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в’їзд для російських комбатантів, аргументуючи це тим, що питання має регулюватися правилами ЄС щодо віз, а не санкціями.

Водночас північні та східні країни ЄС вимагали жорсткіших обмежень. У результаті було створено юридичну та політичну основу для заборони в’їзду російським військовослужбовцям і колишнім військовим, які брали участь у війні, залишивши за країнами ЄС право вирішувати, коли ця заборона набере чинності.

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"Ми що, збожеволіли? Ми дозволяємо видавати візи російським військовим, тим, хто вбиває [українців] на полі бою", - наголосив він.

Кулбергс також розкритикував рішення президента Європейської ради Антоніу Кошти відкрити канал зв’язку з Кремлем, заявивши, що таке рішення має ухвалюватися "всіма країнами разом".

Він назвав будь-які контакти з Кремлем "марною справою", аргументуючи це тим, що немає жодних ознак готовності президента РФ Володимира Путіна до переговорів, а самі переговори лише дадуть Росії "час для перепочинку", щоб підготувати свій "наступний крок".

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Також прем'єр Латвії заявив, що "ми маємо бути відкритими" до відновлення відносин після того, як Росія виплатить Україні репарації, а винні у воєнних злочинах постануть перед правосуддям. Як приклад для наслідування він навів повоєнну Німеччину.

"Чи ізолюємо ми Німеччину через це? Ні, це визнання провини, визнання неправомірних дій, покарання та відплата", - пояснив він.

На завершення Кулбергс заявив, що після припинення вогню "небезпека на кордоні лише зростатиме", оскільки справжньою загрозою стане хвиля міграції: сотні тисяч "зламаних" війною російських військових повернуться з фронту в пошуках кращого життя, а інші громадяни тікатимуть на тлі краху російської воєнної економіки.

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