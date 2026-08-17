УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11411 відвідувач онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
2 483 13

Прем’єр Латвії Кулбергс критикує відмову від заборони на в’їзд військовим РФ: "Ми що, збожеволіли?"

У Латвії закликають заборонити в’їзд російським військовим до ЄС

Напередодні нового пакета санкцій, який очікується восени, прем'єр Латвії Андріс Кулбергс закликав повністю заборонити видачу віз росіянам.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Під час ухвалення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в’їзд для російських комбатантів, аргументуючи це тим, що питання має регулюватися правилами ЄС щодо віз, а не санкціями.

Водночас північні та східні країни ЄС вимагали жорсткіших обмежень. У результаті було створено юридичну та політичну основу для заборони в’їзду російським військовослужбовцям і колишнім військовим, які брали участь у війні, залишивши за країнами ЄС право вирішувати, коли ця заборона набере чинності.

Читайте також: НАТО про інциденти з дронами у Латвії і Румунії: Готові цілодобово реагувати на будь-які потенційні загрози

"Ми що, збожеволіли? Ми дозволяємо видавати візи російським військовим, тим, хто вбиває [українців] на полі бою", - наголосив він.

Кулбергс також розкритикував рішення президента Європейської ради Антоніу Кошти відкрити канал зв’язку з Кремлем, заявивши, що таке рішення має ухвалюватися "всіма країнами разом".

Він назвав будь-які контакти з Кремлем "марною справою", аргументуючи це тим, що немає жодних ознак готовності президента РФ Володимира Путіна до переговорів, а самі переговори лише дадуть Росії "час для перепочинку", щоб підготувати свій "наступний крок".

Читайте: Фінансування Сил оборони і далекобійні санкції проти РФ: Зеленський провів Ставку

Також прем'єр Латвії заявив, що "ми маємо бути відкритими" до відновлення відносин після того, як Росія виплатить Україні репарації, а винні у воєнних злочинах постануть перед правосуддям. Як приклад для наслідування він навів повоєнну Німеччину.

"Чи ізолюємо ми Німеччину через це? Ні, це визнання провини, визнання неправомірних дій, покарання та відплата", - пояснив він.

На завершення Кулбергс заявив, що після припинення вогню "небезпека на кордоні лише зростатиме", оскільки справжньою загрозою стане хвиля міграції: сотні тисяч "зламаних" війною російських військових повернуться з фронту в пошуках кращого життя, а інші громадяни тікатимуть на тлі краху російської воєнної економіки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Небезпечна тенденція: Будріс розкритикував поступки в 21-му пакеті санкцій ЄС проти РФ

Автор: 

Латвія (1287) росія (47393) санкції (9524) Євросоюз (10762) Кулбергс Андріс (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
В 2010 році відкривала гостьову візу до Італії. Пакети доків з обох сторін, квитки, співбесіди, витрати і... відмова.
Посольство повернуло паспорт лише тоді, коли я вже давно мала повернутись.
Зато якомусь смердючому вбивці, мародеру і ґвалтівнику з параші Італія так рветься дати візу, що аж тошно.
Проститутки європейські!
показати весь коментар
17.08.2026 15:45 Відповісти
+7
Голос волаючого в пустелі
показати весь коментар
17.08.2026 15:37 Відповісти
+7
Що цікаво те що рашисти відкрито заявляють що не збираються зупинятися, а тільки нарощуватимуть атаки і наступ вже на Європу і країни НАТО, а Європа як те дебільне дитятко закривши очі і вуха репетує, нічого не бачу, нічого не чую, давайте краще говорити про закінчення війни і що і про налагодження відносин з рашистами. Вірно казав Борис Джонсон що Європа хотіла щоб рашисти швидко захопили Україну щоб далі дружбанити з Ху'йлом. І поки рашисти в концтаборах вбивали б мільйони українських людей, жінок і дітей, Європа б раділа що отримує від московського людоїда знижку на газ, нафту і хутра. Оце і є всі ваші європейські цінності.
показати весь коментар
17.08.2026 15:48 Відповісти

Завантаження...

 
 