За два дні до виборів у Латвії лідирує "Об’єднаний список" проукраїнського прем’єра Кулбергса

За два дні до парламентських виборів у Латвії найбільшу підтримку в опитуванні має "Об’єднаний список", який представляє чинний прем’єр-міністр Андріс Кулбергс. Голосування за новий склад 100-місного Сейму відбудеться у суботу, 3 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це свідчать результати опитування SKDS/LSM.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підтримку "Об’єднаному списку" висловили 14,4% респондентів. За даними Reuters, політична сила Кулбергса може отримати найбільше місць у новому парламенті, однак абсолютної більшості результати опитування їй не дають.

Кулбергс очолює уряд Латвії з кінця травня 2026 року. До урядової коаліції разом з "Об’єднаним списком" входять "Нова єдність", Національне об’єднання та Союз зелених і селян.

Reuters характеризує Кулбергса як послідовного прихильника України та політика, який займає жорстку позицію щодо Росії. Серед ключових тем нинішньої виборчої кампанії у Латвії – питання національної безпеки та вартості життя.

Також читайте: Прем’єр Латвії Кулбергс критикує відмову від заборони на в’їзд військовим РФ: "Ми що, збожеволіли?"

Хто йде слідом за партією Кулбергса

Друге місце в опитуванні з 9,4% посідає об’єднання "Суверенна влада/Альянс молодих латвійців". Як зазначає Reuters, політичну силу створили, зокрема, політики, яких виключили з іншої партії після їхньої відмови засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Об’єднання орієнтується, серед іншого, на російськомовних виборців.

На третьому місці – партія "Латвія перша" Айнарса Шлесерса, яку підтримують 9,2% опитаних.

Загалом, за даними опитування, семеро з 14 учасників виборів можуть подолати 5-відсотковий бар’єр для проходження до Сейму. Латвійське суспільне мовлення також наводить сім політичних сил, які долають бар’єр серед виборців, що вже визначилися зі своїм вибором.

Водночас близько третини респондентів або ще не вирішили, за кого голосуватимуть, або взагалі не планують брати участь у виборах.

Парламентські вибори в Латвії відбудуться 3 жовтня. Виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія єдина в ЄС виступала проти зняття санкцій з Усманова і Фрідмана, - прем’єр Кулбергс