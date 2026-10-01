"Новая почта" заявила о DDoS-атаке: сервисы работают с перебоями
1 октября компания "Новая почта" заявила, что хакеры осуществляют DDoS-атаку на ее системы. В связи с этим возможны незначительные временные затруднения в работе сервисов.
Об этом сообщили в пресс-службе, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Происходит DDoS-атака на системы "Новой почты". Возможны незначительные временные затруднения в работе сервисов компании. Однако ситуация полностью под нашим контролем. Мы успешно противодействуем, и наши ИТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы", — заявила компания.
Что этому предшествовало?
- Ранее пользователи в комментариях на странице "Новой почты" в Facebook сообщали о техническом сбое в работе цифровых платформ компании — как в мобильном приложении, так и в личном кабинете. Пользователи не могли войти в систему, создать экспресс-накладные, оплатить или получить посылку из почтомата.
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