"Нова пошта" заявила про DDoS-атаку: сервіси працюють з перебоями
Компанія "Нова пошта" 1 жовтня заявила, що хакери здійснюють DDoS-атаку на її системи. Через це можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів.
Про це повідомили у пресслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії. Проте, ситуація повністю під нашим контролем. Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи", — заявила компанія.
Що передувало?
- Раніше користувачі в коментарях на сторінці Нової пошти у Facebook повідомляли про технічний збій у роботі цифрових платформ компанії — як у мобільному застосунку, так і в особистому кабінеті. Користувачі не могли увійти в систему, створити експрес-накладні, оплатити чи отримати посилку з поштомату.
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