РФ хочет "содрать" с бизнеса полтриллиона рублей на войну через "добровольные" взносы, - "The Bell"
Российские власти рассчитывают получить от коммерческих предприятий почти 471,4 миллиарда рублей в виде "добровольных" взносов в федеральный бюджет в течение 2026 года.
Об этом сообщает оппозиционное российское издание The Bell со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета РФ, передает Цензор.НЕТ.
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Эта сумма станет абсолютным рекордом — она почти вдвое превышает аналогичные поборы за 2025 год, когда с частного сектора собрали 251,3 миллиарда рублей.
В то же время в проекте бюджета на 2027–2029 годы власти РФ закладывают по этой статье лишь по 1,9 миллиарда рублей ежегодно, что свидетельствует о попытке Кремля максимально увеличить отток ресурсов от предпринимателей именно сейчас.
Источниками этих "добровольных" взносов являются:
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обязательные существенные отчисления за "разрешение" иностранным и местным компаниям на продажу своих активов в РФ;
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прямо завуалированный сбор под видом "добровольных" взносов на финансирование бюджетного дефицита и военных нужд.
По данным источников издания, в марте Владимир Путин на закрытой встрече с российскими олигархами и топ-менеджерами лично предложил им "добровольно" профинансировать войну против Украины. После этого отчисления резко выросли: уже по состоянию на середину августа 2026 года российский бюджет пополнился по этой статье на 384 миллиарда рублей.
Эксперты отмечают, что рост неформальных налогов и принудительных "взносов" для бизнеса является прямым следствием истощения российской экономики под давлением западных санкций и колоссальных расходов на ведение войны.
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