РФ планує "здерти" з бізнесу пів трильйона рублів на війну через "добровільні" внески, - "The Bell"
Російська влада розраховує отримати від комерційних підприємств майже 471,4 мільярда рублів у вигляді "добровільних" внесків до федерального бюджету впродовж 2026 року.
Про це повідомляє опозиційне російське видання The Bell із посиланням на пояснювальну записку до проєкту бюджету РФ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Ця сума стане абсолютним рекордом - вона майже вдвічі перевищує аналогічні побори за 2025 рік, коли з приватного сектору зібрали 251,3 мільярда рублів.
Водночас у проєкті бюджету на 2027-2029 роки влада РФ закладає за цією статтею лише по 1,9 мільярда рублів щороку, що свідчить про намагання Кремля максимізувати викачування ресурсів із підприємців саме зараз.
Джерелами цих "добровільних" внесків є:
-
обов'язкові суттєві відрахування за "дозвіл" іноземним та місцевим компаніям на продаж своїх активів у РФ;
-
прямо завуальований побор під виглядом "добровільних" внесків на фінансування бюджетного дефіциту та воєнних потреб.
За даними джерел видання, у березні Володимир Путін на закритій зустрічі з російськими олігархами та топменеджерами особисто запропонував їм "добровільно" профінансувати війну проти України. Після цього забори грошей різко зросли: вже станом на середину серпня 2026 року російський бюджет поповнився за цією статтею на 384 мільярди рублів.
Експерти зазначають, що зростання неформальних податків та примусових "внесків" для бізнесу є прямим наслідком виснаження російської економіки під тиском західних санкцій та колосальних витрат на ведення війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль