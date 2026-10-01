РФ планує "здерти" з бізнесу пів трильйона рублів на війну через "добровільні" внески, - "The Bell"

Російська влада розраховує отримати від комерційних підприємств майже 471,4 мільярда рублів у вигляді "добровільних" внесків до федерального бюджету впродовж 2026 року.

Про це повідомляє опозиційне російське видання The Bell із посиланням на пояснювальну записку до проєкту бюджету РФ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ця сума стане абсолютним рекордом - вона майже вдвічі перевищує аналогічні побори за 2025 рік, коли з приватного сектору зібрали 251,3 мільярда рублів.

Водночас у проєкті бюджету на 2027-2029 роки влада РФ закладає за цією статтею лише по 1,9 мільярда рублів щороку, що свідчить про намагання Кремля максимізувати викачування ресурсів із підприємців саме зараз.

Джерелами цих "добровільних" внесків є:

обов'язкові суттєві відрахування за "дозвіл" іноземним та місцевим компаніям на продаж своїх активів у РФ;

прямо завуальований побор під виглядом "добровільних" внесків на фінансування бюджетного дефіциту та воєнних потреб.

За даними джерел видання, у березні Володимир Путін на закритій зустрічі з російськими олігархами та топменеджерами особисто запропонував їм "добровільно" профінансувати війну проти України. Після цього забори грошей різко зросли: вже станом на середину серпня 2026 року російський бюджет поповнився за цією статтею на 384 мільярди рублів.

Експерти зазначають, що зростання неформальних податків та примусових "внесків" для бізнесу є прямим наслідком виснаження російської економіки під тиском західних санкцій та колосальних витрат на ведення війни.

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