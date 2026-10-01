В Украине стандартизируют гражданские аптечки и введут обязательное обучение по домедицинской помощи

Общественная платформа "Укртакмед" и межфракционное депутатское объединение Верховной Рады Украины "Украинская тактическая медицина: производство, стандарты, развитие" подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны объединяют усилия для развития системной гражданской защиты и внесения изменений в украинское законодательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная платформа "Укртакмед" в Facebook.

Партнерство предусматривает совместную работу экспертного сообщества и народных депутатов над разработкой нормативно-правовой базы в сфере тактической медицины и домедицинской помощи.

"Качество компонентов и наполнение аптечки решают все в критические минуты. Мы работаем над разработкой единых медико-технических требований к гражданским аптечкам, а также над законодательным закреплением их обязательного наличия в местах массового скопления людей, в общественном и частном транспорте, образовательных учреждениях и на объектах критической инфраструктуры. Параллельно мы поддерживаем украинских производителей качественных средств тактической медицины", — говорится в сообщении.

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"Каждый сознательный гражданин должен владеть навыками остановки критических кровотечений и оказания первой помощи. Общественная платформа "Укртакмед" задействует свой многолетний экспертный опыт, сертифицированные программы и тренинговые возможности, а МФО обеспечивает парламентскую поддержку для внедрения обязательных учебных стандартов на государственном уровне", — отметили в общественной платформе "Укртакмед".

"Наша цель — сделать так, чтобы качественная аптечка и человек, умеющий ею пользоваться, были в каждом общественном месте, в каждом транспортном средстве и в каждой украинской семье. Сотрудничество с межфракционным объединением позволит превратить экспертные решения в действующие законы", — подчеркнула председатель общественной платформы "Укртакмед".

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"Для реализации заявленных целей мы создаем постоянно действующие совместные рабочие группы. Эксперты "Укртакмед" будут готовить аналитику, профессиональные предложения и законопроекты, а парламентарии обеспечат их проработку в комитетах и отстаивание в сессионном зале Верховной Рады Украины", — говорится в сообщении.