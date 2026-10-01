В Україні стандартизують цивільні аптечки та запровадять обов’язкове навчання з домедичної допомоги

Громадська платформа "Укртакмед" та Міжфракційне депутатське об’єднання Верховної Ради України "Українська тактична медицина: виробництво, стандарти, розвиток" підписали Меморандум про співпрацю. Сторони об’єднують зусилля для розбудови системного цивільного захисту та внесення змін до українського законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська платформа "Укртакмед" у фейсбук.

Партнерство передбачає спільну роботу експертного середовища та народних депутатів над розробкою нормативно-правової бази у сфері тактичної медицини та домедичної допомоги.

"Якість складників та наповнення аптечки вирішують усе в критичні хвилини. Ми працюємо над розробкою єдиних медико-технічних вимог до цивільних аптечок, а також над законодавчим закріпленням їх обов’язкової наявності у місцях масового перебування людей, комунальному й приватному транспорті, освітніх закладах та на об’єктах критичної інфраструктури. Паралельно ми підтримуємо українських виробників якісних засобів тактичної медицини" - йдеться в повідомленні.

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"Кожен свідомий громадянин має володіти навичками зупинки критичних кровотеч та надання першої допомоги. Громадська платформа "Укртакмед" залучає свій багаторічний експертний досвід, сертифіковані програми та тренінгові спроможності, а МФО забезпечує парламентську підтримку для впровадження обов’язкових навчальних стандартів на державному рівні" зазначили в громадській платформі "Укртакмед".

"Наша мета — зробити так, щоб якісна аптечка та людина, яка вміє нею користуватися, були в кожному публічному просторі, у кожному транспортному засобі та в кожній українській родині. Співпраця з міжфракційним об'єднанням дозволить перетворити експертні рішення на діючі закони", — наголосила голова громадської платформи "Укртакмед".

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"Для реалізації задекларованих цілей ми створюємо постійно діючі спільні робочі групи. Експерти "Укртакмед" готуватимуть аналітику, фахові пропозиції та законопроєкти, а парламентарі забезпечать їх опрацювання в комітетах та адвокацію в сесійній залі Верховної Ради України" - говориться в повідомленні.