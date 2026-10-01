С 22 октября для ВПЛ изменятся правила учета: справки заменят выписками, а длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия с учета

С 22 октября 2026 года в Украине вступят в силу новые правила обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Изменения коснутся документов ВПЛ, правил учета, пребывания за рубежом, государственной и жилищной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об основных изменениях напомнили в общественной организации "ВПЛ Украины".

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Одним из ключевых нововведений станет переход от справки ВПЛ к выписке из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах. Ее можно будет получить как в электронной, так и в бумажной форме — оба документа будут иметь одинаковую юридическую силу.

В то же время переселенцам, у которых уже есть справка ВПЛ, заменять ее не нужно. Документы, выданные до 22 октября, останутся в силе.

О переезде необходимо будет сообщать в течение 30 дней

После смены места жительства ВПЛ должны будут сообщить об этом в течение 30 календарных дней с момента прибытия по новому адресу. Такой же срок предусмотрен в случае возвращения человека в покинутое место жительства.

Конкретный порядок уведомления должен определить Кабинет Министров.

Изменения также коснутся пребывания переселенцев за пределами Украины. Основанием для снятия с учета может стать выезд на постоянное проживание за границу, пребывание за пределами страны более 90 дней подряд или более 180 дней в совокупности в течение года.

В то же время предусмотрены исключения при наличии обоснованных причин длительного пребывания за границей. Перечень таких причин и допустимые сроки должен установить правительство.

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При каких условиях ВПЛ могут снять с учета

Снятие с учета без заявления лица предусмотрено, в частности, если ВПЛ не сообщила в установленный срок о возвращении в покинутое место проживания или превысила установленные сроки пребывания за границей.

Также основанием может служить обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу, за отдельные преступления против основ национальной безопасности Украины или за оправдание российской агрессии.

Снять с учета смогут и в случае установления факта представления заведомо ложных сведений, которые стали основанием для получения статуса ВПЛ, смерти человека или восстановления условий для его безопасного, добровольного и достойного возвращения в покинутое место проживания.

Порядок применения этих норм также должен утвердить Кабмин.

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Что изменится для детей и в сфере государственной поддержки

Дети, родившиеся после перемещения родителей, по новым правилам не будут получать статус ВПЛ. В то же время факт рождения ребенка будет учитываться при определении государственной поддержки семьи.

Если ребенку выдали справку ВПЛ до 22 октября 2026 года, его статус сохранится.

Государственную поддержку переселенцев планируют определять с учетом индивидуальной оценки потребностей человека, уровня обеспечения его базовых потребностей и интеграции в сообщество.

Кроме того, для переселенцев предусмотрен личный электронный кабинет ВПЛ, где можно будет просматривать свои данные и подавать заявления.

ВПЛ будут признаваться постоянными жителями общины по месту учета для полноценной реализации их прав. Закон также предусматривает защиту пенсионных прав — сам статус ВПЛ или факт выезда с временно оккупированной территории не должны быть основанием для дополнительных ограничений в отношении назначения или выплаты пенсии.

Отдельные категории переселенцев, перечень которых определит правительство, смогут бесплатно проживать в жилье из фондов временного проживания без ограничения срока во время военного положения и еще в течение шести месяцев после его окончания.

Также предусмотрено расширение долгосрочных жилищных механизмов, в частности льготного кредитования и выкупа жилья, а в случае возвращения домой — возможность получения единовременной помощи.

Для практической реализации части новых норм Кабинет Министров должен принять соответствующие подзаконные акты.

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