З 22 жовтня для ВПО зміняться правила обліку: довідки замінять витягами, а тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття з обліку

З 22 жовтня 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Зміни стосуватимуться документів ВПО, правил обліку, перебування за кордоном, державної та житлової підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про основні зміни нагадали у громадській організації "ВПО України".

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Одним із ключових нововведень стане перехід від довідки ВПО до витягу з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Його можна буде отримати як в електронній, так і в паперовій формі – обидва документи матимуть однакову юридичну силу.

Водночас переселенцям, які вже мають довідку ВПО, замінювати її не потрібно. Документи, видані до 22 жовтня, залишатимуться чинними.

Про переїзд потрібно буде повідомляти протягом 30 днів

Після зміни місця проживання ВПО повинні будуть повідомити про це протягом 30 календарних днів із моменту прибуття за новою адресою. Такий самий строк передбачений у разі повернення людини до покинутого місця проживання.

Конкретний порядок повідомлення має визначити Кабінет Міністрів.

Зміни також стосуватимуться перебування переселенців за межами України. Підставою для зняття з обліку може стати виїзд на постійне проживання за кордон, перебування за межами країни понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.

Водночас передбачені винятки за наявності обґрунтованих причин тривалого перебування за кордоном. Перелік таких причин та допустимі строки має встановити уряд.

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За яких умов ВПО можуть зняти з обліку

Зняття з обліку без заяви людини передбачене, зокрема, якщо ВПО не повідомила в установлений строк про повернення до покинутого місця проживання або перевищила визначені строки перебування за кордоном.

Також підставою може бути обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, за окремі злочини проти основ національної безпеки України або за виправдовування російської агресії.

Зняти з обліку зможуть і в разі встановлення факту подання завідомо неправдивих відомостей, які стали підставою для отримання статусу ВПО, смерті людини або відновлення умов для її безпечного, добровільного та гідного повернення до покинутого місця проживання.

Порядок застосування цих норм також має затвердити Кабмін.

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Що зміниться для дітей та з державною підтримкою

Діти, які народилися після переміщення батьків, за новими правилами не отримуватимуть статус ВПО. Водночас факт народження дитини враховуватиметься під час визначення державної підтримки сім’ї.

Якщо дитині видали довідку ВПО до 22 жовтня 2026 року, її статус зберігатиметься.

Державну підтримку переселенців планують визначати з урахуванням індивідуальної оцінки потреб людини, рівня забезпечення її базових потреб та інтеграції у громаду.

Крім того, для переселенців передбачений особистий електронний кабінет ВПО, де можна буде переглядати свої дані та подавати заяви.

ВПО визнаватимуть постійними жителями громади за місцем обліку для повноцінної реалізації їхніх прав. Закон також передбачає захист пенсійних прав – сам статус ВПО або факт виїзду з тимчасово окупованої території не повинні бути підставою для додаткових обмежень щодо призначення чи виплати пенсії.

Окремі категорії переселенців, перелік яких визначить уряд, зможуть безоплатно проживати в житлі з фондів тимчасового проживання без обмеження строку під час воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення.

Також передбачене розширення довгострокових житлових механізмів, зокрема пільгового кредитування та викупу житла, а в разі повернення додому – можливість отримання одноразової допомоги.

Для практичної реалізації частини нових норм Кабінет Міністрів має ухвалити відповідні підзаконні акти.

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