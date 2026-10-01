Боевому медику 3-й ОШБр Марине Гриценко посмертно присвоили звание Героя Украины. ФОТО

Боевого медика Третьей отдельной штурмовой бригады Марину Гриценко, погибшую на фронте 7 августа 2025 года, посмертно удостоили звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины 1 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что Марина Гриценко стала первой женщиной-военнослужащей в области, удостоенной высшей государственной награды.





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Подробнее о погибшей

Младший сержант Марина Гриценко (позывной "Мери") погибла 7 августа 2025 года во время выполнения боевого задания на фронте вместе с двумя сослуживцами вследствие атаки российского дрона. У нее остались дочь, которой на тот момент было 15 лет, и родители.

В ноябре 2025 года президент Украины посмертно наградил Марину Гриценко орденом "За заслуги" III степени.

Как сообщает "Суспільне", Марина Гриценко родилась 26 мая 1986 года в поселке Репки Черниговской области в семье медиков. Она окончила исторический факультет Национального университета "Черниговский коллегиум имени Тараса Шевченко", увлекалась музыкой и исследовала украинские исторические обряды.

С 2008 года Марина Гриценко работала научным сотрудником Черниговского областного художественного музея имени Григория Галагана и была главным хранителем музейных фондов.

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В начале полномасштабного вторжения РФ и во время попытки россиян захватить Чернигов она вместе с дочерью переехала жить в музей, чтобы в случае опасности защитить экспонаты от мародеров.

Подруга Марины Гриценко Галина Шевченко рассказала "Суспільному", что женщина с 2022 года неоднократно пыталась поступить на службу в армию, но ей отказывали. В феврале 2023 года Марина Гриценко стала стрелком-санитаром в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Впоследствии в качестве боевого медика она участвовала в боях за Харьковскую область.

В январе 2025 года в качестве медика 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Гриценко получила орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского. Её отметили за то, что она "доказала свою преданность и храбрость, спасая сослуживцев на передовой".

Марина Гриценко также входила в скаутскую организацию "Пласт".

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