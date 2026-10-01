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Новини Втрати України Присвоєння звання Герой України
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Бойовій медикині 3-ї ОШБр Марині Гриценко посмертно присвоїли звання Героя України. ФОТО

Бойову медикиню Третьої окремої штурмової бригади Марину Гриценко, яка загинула на фронті 7 серпня 2025 року, посмертно удостоєно звання Героя України зі врученням ордена "Золота Зірка".

Відповідний указ опубліковано на сайті президента України 1 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що Марина Гриценко стала першою жінкою-військовослужбовицею в області, яку удостоїли найвищої державної нагороди.

Марина Гриценко - бойова медикиня стала Героєм України
Марина Гриценко - бойова медикиня стала Героєм України

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Більше про загиблу

Молодша сержантка Марина Гриценко (позивний "Мері") загинула 7 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті разом із двома побратимами внаслідок атаки російського дрона. У неї залишилися донька, якій на той час було 15 років, та батьки.

  • У листопаді 2025 року президент України посмертно нагородив Марину Гриценко орденом За заслуги III ступеня.

Як повідомляє Суспільне, Марина Гриценко народилася 26 травня 1986 року в селищі Ріпки на Чернігівщині в родині медиків. Вона закінчила історичний факультет Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка, захоплювалася музикою та досліджувала українську історичну обрядовість.

Марина Гриценко - бойова медикиня стала Героєм України

Із 2008 року Марина Гриценко працювала науковою співробітницею Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Ґалаґана та була головною зберігачкою музейних фондів.

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На початку повномасштабного вторгнення РФ і під час спроби росіян захопити Чернігів вона разом із донькою перебралася жити до музею, щоб у разі небезпеки захистити експонати від мародерів.

  • Подруга Марини Гриценко Галина Шевченко розповіла Суспільному, що жінка з 2022 року неодноразово намагалася вступити до лав армії, але їй відмовляли. У лютому 2023 року Марина Гриценко стала стрільцем-санітаром у Третій окремій штурмовій бригаді. Згодом як бойова медикиня вона брала участь у боях за Харківську область.
  • У січні 2025 року як медикиня 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Гриценко отримала орден За мужність із рук президента України Володимира Зеленського. Її відзначили за те, що вона "довела свою відданість і хоробрість, рятуючи побратимів на передовій".

Марина Гриценко також належала до скаутської організації "Пласт".

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Герой України (394) військовослужбовці (5332) втрати (4797) 3 Окрема штурмова бригада (516)
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