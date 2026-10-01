Бойовій медикині 3-ї ОШБр Марині Гриценко посмертно присвоїли звання Героя України. ФОТО

Бойову медикиню Третьої окремої штурмової бригади Марину Гриценко, яка загинула на фронті 7 серпня 2025 року, посмертно удостоєно звання Героя України зі врученням ордена "Золота Зірка".

Відповідний указ опубліковано на сайті президента України 1 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що Марина Гриценко стала першою жінкою-військовослужбовицею в області, яку удостоїли найвищої державної нагороди.





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Більше про загиблу

Молодша сержантка Марина Гриценко (позивний "Мері") загинула 7 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті разом із двома побратимами внаслідок атаки російського дрона. У неї залишилися донька, якій на той час було 15 років, та батьки.

У листопаді 2025 року президент України посмертно нагородив Марину Гриценко орденом За заслуги III ступеня.

Як повідомляє Суспільне, Марина Гриценко народилася 26 травня 1986 року в селищі Ріпки на Чернігівщині в родині медиків. Вона закінчила історичний факультет Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка, захоплювалася музикою та досліджувала українську історичну обрядовість.

Із 2008 року Марина Гриценко працювала науковою співробітницею Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Ґалаґана та була головною зберігачкою музейних фондів.

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На початку повномасштабного вторгнення РФ і під час спроби росіян захопити Чернігів вона разом із донькою перебралася жити до музею, щоб у разі небезпеки захистити експонати від мародерів.

Подруга Марини Гриценко Галина Шевченко розповіла Суспільному, що жінка з 2022 року неодноразово намагалася вступити до лав армії, але їй відмовляли. У лютому 2023 року Марина Гриценко стала стрільцем-санітаром у Третій окремій штурмовій бригаді. Згодом як бойова медикиня вона брала участь у боях за Харківську область.

У січні 2025 року як медикиня 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Гриценко отримала орден За мужність із рук президента України Володимира Зеленського. Її відзначили за те, що вона "довела свою відданість і хоробрість, рятуючи побратимів на передовій".

Марина Гриценко також належала до скаутської організації "Пласт".

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