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Офицера ТЦК в Одессе приговорили за незаконное лишение свободы: силой отвез мужчину на ВЛК

тцк

В Одессе суд признал виновным офицера ТЦК и СП, который вместе с тремя другими военнослужащими силой доставил мужчину на военно-медицинскую комиссию. Это было квалифицировано как незаконное лишение свободы и похищение человека. 

Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда Одессы от 28 сентября, который был опубликован в Судебном реестре 30 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что произошло

Согласно материалам дела, 2 мая 2026 года около 19:05 четверо военнослужащих ТЦК проводили мобилизационные мероприятия в Одессе. Они заметили мужчину, но не установили его личность, не проверили документы и не выяснили, были ли основания для его задержания. Полицейских с ними не было.

Военные остановили возле мужчины служебный Renault Master. Увидев их, он забежал в подъезд многоквартирного дома. Офицер догнал его, еще трое последовали за ним.

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Как отмечается, мужчина ухватился за металлические поручни лестницы, чтобы избежать задержания. Один из военных распылил ему в лицо слезоточивый газ. После этого пострадавшего оттащили от поручней и силой посадили в автомобиль.

По дороге, как указано в приговоре, двое военных избивали мужчину по туловищу и требовали назвать личные данные. Офицер, согласно материалам дела, контролировал ситуацию. Около 19:11 мужчину против его воли доставили для прохождения ВЛК.

Приговор суда

  • Офицер полностью признал вину и заключил с прокурором соглашение о признании вины. Потерпевший против этого не возражал.
  • Суд признал военнослужащего виновным по части 1 статьи 28 и части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили два года лишения свободы, но заменили их на два года служебного ограничения с отчислением 10% денежного довольствия в доход государства.

Также суд отменил круглосуточный домашний арест. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня его оглашения.

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Одесса (8493) Одесская область (4799) военно-врачебная комиссия (259) ТЦК (1381) Одесский район (794)
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Топ комментарии
+4
Тей випадок, коли треба зупиняти матч і встановлювати нормальні і зрозумілі правила мобілізації.
Поки що не подобаються обидві команди - ні ухилянти
(вова як ся 4 рази маєш?), ні полювальники за ними.
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01.10.2026 23:29 Ответить
+3
А далі цей "офіцер", попроситься на фронт, у бойову частину?) Хоча, він же "важкопоранений", можуть і відмовити...
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01.10.2026 23:33 Ответить
+3
Ніфуясобі.
Взагалі то там ст.146 ч.3 - це до 10 років. А тут цирк на дроті
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01.10.2026 23:37 Ответить

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