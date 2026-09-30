Ехал на ВЛК — оказался в реанимации с разорванным легким: руководителя Звенигородского ТЦК уволили после избиения мужчины, — Лубинец
В Звенигородском ТЦК и СП в Черкасской области избили мужчину, после чего он оказался в реанимации.
Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Лубинец рассказал, что к нему обратился мужчина, которого из Звенигородки должны были доставить в Умань для прохождения ВЛК. Он должен был пройти обычную официальную процедуру. Вместо этого оказался на операционном столе, а врачи боролись за его жизнь — множественные переломы ребер, разрыв легкого и пневмоторакс.
"За 54 года я не сталкивался с таким унизительным отношением и издевательствами над собой", — рассказал мужчина.
По словам пострадавшего, в Звенигородском ТЦК и СП его избивали и обливали холодной водой.
"Человек пришел на официальную процедуру, а через несколько дней оказался в реанимации с тяжелыми травмами. Как такое вообще могло произойти?" — подчеркнул омбудсмен.
Руководителя ТЦК уволили
Лубинец сообщил, что направил письма в Черкасский зональный отдел ВСП и ГУНП в Черкасской области.
Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона расследует уголовное дело по факту:
- ч. 1 ст. 122 УК Украины — умышленное причинение телесных повреждений,
- ч. 1 ст. 146 — незаконное лишение свободы.
Также последовала реакция со стороны областного военного командования — руководителя Звенигородского районного ТЦК и СП освободили от должности.
По словам уполномоченного, теперь следствие должно установить, что именно произошло, кто причастен к избиению мужчины, кто это видел и пытался ли кто-то скрыть случившееся.
"К сожалению, подобные истории мы слышим из разных уголков Украины. И самое страшное — когда к ним начинают привыкать. Но такие истории не могут становиться нормой", — подчеркнул Лувинец.
Он добавил, что внимательно следит за этой ситуацией.
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