Їхав на ВЛК - опинився в реанімації з розірваною легенею: керівника Звенигородського ТЦК звільнили після побиття чоловіка, - Лубінець
У Звенигородському ТЦК та СП в Черкаській області побили чоловіка, після чого він опинився в реанімації.
Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Лубінець розповів, що до нього звернувся чоловік, якого зі Звенигородки мали доставити до Умані для проходження ВЛК. Він мав пройти звичайну офіційну процедуру. Натомість опинився на операційному столі, а лікарі боролися за його життя - множинні переломи ребер, розрив легені та пневмоторакс.
"За 54 роки я не зустрічав такого принизливого ставлення та знущань до себе", - розповів чоловік.
За словами потерпілого, у Звенигородському ТЦК та СП його били й обливали холодною водою.
"Людина прийшла на офіційну процедуру, а за кілька днів опинилася в реанімації з тяжкими травмами. Як таке взагалі могло статися?" - наголосив омбудсмен.
Керівника ТЦК звільнили
Лубінець повідомив, що надіслав листи до Черкаського зонального відділу ВСП та ГУНП у Черкаській області.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону розслідує кримінальне провадження за:
- ч. 1 ст. 122 КК України - умисне заподіяння тілесних ушкоджень,
- ч. 1 ст. 146 - незаконне позбавлення волі.
Також є реакція з боку обласного військового командування - керівника Звенигородського районного ТЦК та СП звільнили з посади.
За словами уповноваженого, тепер слідство має встановити, що саме сталося, хто причетний до побиття чоловіка, хто це бачив і чи намагався хтось приховати те, що відбулося.
"На жаль, подібні історії ми чуємо з різних куточків України. І найстрашніше — коли до них починають звикати. Але такі історії не можуть ставати нормою", - наголосив Лувінець.
Він додав, що уважно слідкує за цією ситуацією.
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