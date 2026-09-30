Їхав на ВЛК - опинився в реанімації з розірваною легенею: керівника Звенигородського ТЦК звільнили після побиття чоловіка, - Лубінець

У Звенигородському ТЦК та СП в Черкаській області побили чоловіка, після чого він опинився в реанімації.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Лубінець розповів, що до нього звернувся чоловік, якого зі Звенигородки мали доставити до Умані для проходження ВЛК. Він мав пройти звичайну офіційну процедуру. Натомість опинився на операційному столі, а лікарі боролися за його життя - множинні переломи ребер, розрив легені та пневмоторакс.

"За 54 роки я не зустрічав такого принизливого ставлення та знущань до себе", - розповів чоловік.

За словами потерпілого, у Звенигородському ТЦК та СП його били й обливали холодною водою.

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"Людина прийшла на офіційну процедуру, а за кілька днів опинилася в реанімації з тяжкими травмами. Як таке взагалі могло статися?" - наголосив омбудсмен.

Керівника ТЦК звільнили

Лубінець повідомив, що надіслав листи до Черкаського зонального відділу ВСП та ГУНП у Черкаській області.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону розслідує кримінальне провадження за:

ч. 1 ст. 122 КК України - умисне заподіяння тілесних ушкоджень,

ч. 1 ст. 146 - незаконне позбавлення волі.

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Також є реакція з боку обласного військового командування - керівника Звенигородського районного ТЦК та СП звільнили з посади.

За словами уповноваженого, тепер слідство має встановити, що саме сталося, хто причетний до побиття чоловіка, хто це бачив і чи намагався хтось приховати те, що відбулося.

"На жаль, подібні історії ми чуємо з різних куточків України. І найстрашніше — коли до них починають звикати. Але такі історії не можуть ставати нормою", - наголосив Лувінець.

Він додав, що уважно слідкує за цією ситуацією.

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