Чоловік провів понад сім днів у підвалі ТЦК на Львівщині: Лубінець перевіряє законність його перебування. ФОТО

Чоловік понад тиждень перебував у 1-му відділі Стрийського РТЦК та СП у Жидачеві, а йому не давали можливості повідомити рідних і адвоката про своє місцеперебування. У ТЦК заперечили, що той перебував весь цей час у підвалі.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що з'ясував омбудсмен

Лубінець наголосив, що мобілізація дає державі законні повноваження, але не скасовує закон — навіть під час війни за людиною залишається право на свободу, недоторканність і захист.

Він невідкладно направив представників Офісу омбудсмена для перевірки цієї інформації, а до моніторингового візиту 23 вересня долучилися й представники Військової служби правопорядку.

За журналом обліку та документами, чоловіка доставили до ТЦК 16 вересня о 21:17 працівником поліції, а залишив приміщення він 23 вересня о 18:15 — тобто перебував там майже сім діб.

Це цокольне приміщення, яке використовується як укриття, у ньому облаштовано чотири ліжка. Харчування забезпечували працівники ТЦК, кухня та санвузол у належному стані, є примусова вентиляція, однак під час огляду виявили підмокання приміщення через дощі. За словами чоловіка, самостійно залишити приміщення він не міг.

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"Ключове питання: на якій законній підставі людина перебувала в приміщеннях ТЦК майже сім діб? Потрібно ретельно перевірити, чи не було порушено право на свободу та особисту недоторканність, право повідомити рідних і скористатися правовою допомогою, а також чи належним чином оформлено відповідні документи", — наголосив Лубінець.

За його словами, це не лише питання однієї людини: потрібно з'ясувати, чи не набувають приміщення ТЦК в окремих випадках ознак "місць несвободи".

Для повної перевірки Лубінець направив запити до Стрийського РТЦК та СП і Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області, вимагаючи інформацію про правові підстави та обставини перебування чоловіка в ТЦК, оформлення документів, забезпечення його прав, а також збереження відеозаписів.

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Версія Львівського обласного ТЦК

У Львівському обласному ТЦК та СП надали власне пояснення ситуації. За версією відомства, 16 вересня під час заходів з оповіщення поліцейські виявили військовозобов'язаного без військово-облікового документа, і за його згодою його доставили до 1-го відділу Стрийського РТЦК та СП для уточнення даних.

Наступного дня йому запропонували пройти ВЛК, від чого він відмовився — відмову зафіксували, оформили адміністративні матеріали та вручили повістку на ВЛК на 28 вересня, після чого чоловік залишив територію підрозділу й повернувся додому.

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У відомстві також заперечили поширену інформацію про нібито підтверджений статус батька, який самостійно виховує 14-річну дитину — документів, що надають право на відстрочку за цією обставиною, чоловік не надав, а сам факт окремого проживання батьків, за словами ТЦК, автоматично не є підставою для відстрочки.

Окремо в ТЦК наголосили, що відео з підвального приміщення чоловік зняв під час повітряної тривоги в укритті, і це приміщення не використовується для розміщення військовозобов'язаних. Телефон у нього, за версією відомства, не вилучали, фізичного чи психологічного впливу не застосовували, а твердження про перебування в укритті нібито через "святкування дня народження начальника" не відповідає дійсності.