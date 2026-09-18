705 41
Чоловік поранив ножем військового ТЦК під час мобілізаційних заходів на Харківщині: його затримали
У місті Златопіль на Харківщині затримали 57-річного чоловіка, який під час проведення мобілізаційних заходів поранив ножем військовослужбовця ТЦК та СП.
Про це 18 вересня повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Обставини нападу
За версією правоохоронців, ввечері 16 вересня між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем стався конфлікт.
"Чоловік завдав одному з військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки численних ударів ножем, після чого втік з місця події. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.
Затримання та підозра
Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка та затримали його.
- Йому повідомили про підозру у погрозі або насильстві щодо службової особи, яка виконує громадянський обов'язок. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
Топ коментарі
+17 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар18.09.2026 23:39 Відповісти Посилання
+9 Олег Сергеев #560142
показати весь коментар18.09.2026 23:36 Відповісти Посилання
+7 Tarome
показати весь коментар18.09.2026 23:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль