Чоловік поранив ножем військового ТЦК під час мобілізаційних заходів на Харківщині: його затримали

У місті Златопіль на Харківщині затримали 57-річного чоловіка, який під час проведення мобілізаційних заходів поранив ножем військовослужбовця ТЦК та СП.

Про це 18 вересня повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

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Обставини нападу

За версією правоохоронців, ввечері 16 вересня між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем стався конфлікт.

"Чоловік завдав одному з військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки численних ударів ножем, після чого втік з місця події. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

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Затримання та підозра

Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка та затримали його.

Йому повідомили про підозру у погрозі або насильстві щодо службової особи, яка виконує громадянський обов'язок. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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