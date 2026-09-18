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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік поранив ножем військового ТЦК під час мобілізаційних заходів на Харківщині: його затримали

У місті Златопіль на Харківщині затримали 57-річного чоловіка, який під час проведення мобілізаційних заходів поранив ножем військовослужбовця ТЦК та СП.

Про це 18 вересня повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

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Обставини нападу

За версією правоохоронців, ввечері 16 вересня між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем стався конфлікт.

"Чоловік завдав одному з військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки численних ударів ножем, після чого втік з місця події. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

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Затримали чоловіка за напад на ТЦК у Златополі Харківщина

Затримання та підозра

Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка та затримали його.

  • Йому повідомили про підозру у погрозі або насильстві щодо службової особи, яка виконує громадянський обов'язок. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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Затримали чоловіка за напад на ТЦК у Златополі Харківщина

Автор: 

напад (1316) ТЦК та СП (1406) Харківська область (3216) Лозівський район (59) Златопіль (9)
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Топ коментарі
+17
"Справедлива мобілізація " від ЗЕвлади це коли вгодований дармоїд ТЦКшник щоб самому не іти на фронт мобілізує 57- річного дядька .
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18.09.2026 23:39 Відповісти
+9
якщо відео з бодікамер не буде,довіри до оповіщувачів 0,чоловік захищався.....
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18.09.2026 23:36 Відповісти
+7
57 років???
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18.09.2026 23:49 Відповісти

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