Мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время мобилизационных мероприятий на Харьковщине: его задержали

В городе Златополе на Харьковщине задержали 57-летнего мужчину, который во время проведения мобилизационных мероприятий ранил ножом военнослужащего ТЦК и СП.

Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства нападения

По версии правоохранителей, вечером 16 сентября между военнослужащим ТЦК и местным жителем произошел конфликт.

"Мужчина нанес одному из военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки многочисленные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Задержание и подозрение

Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его.

Ему сообщили о подозрении в угрозе или насилии в отношении должностного лица, исполняющего гражданский долг. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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