РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10006 посетителей онлайн
Новости Нападение на ТЦК
444 13

Мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время мобилизационных мероприятий на Харьковщине: его задержали

В городе Златополе на Харьковщине задержали 57-летнего мужчину, который во время проведения мобилизационных мероприятий ранил ножом военнослужащего ТЦК и СП.

Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстоятельства нападения

По версии правоохранителей, вечером 16 сентября между военнослужащим ТЦК и местным жителем произошел конфликт.

"Мужчина нанес одному из военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки многочисленные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфликт с военными ТЦК в Тернополе: полиция установила личности шестерых участников

Задержали мужчину за нападение на ТЦК в Златополе, Харьковская область

Задержание и подозрение

Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его.

  • Ему сообщили о подозрении в угрозе или насилии в отношении должностного лица, исполняющего гражданский долг. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: Мужчина забросал камнями автомобиль ТЦК в Ивано-Франковске: суд назначил условный срок

Задержали мужчину за нападение на ТЦК в Златополе, Харьковская область

Автор: 

нападение (2422) ТЦК (1373) Харьковская область (3185) Лозовский район (59) Первомайский (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
"Справедлива мобілізація " від ЗЕвлади це коли вгодований дармоїд ТЦКшник щоб самому не іти на фронт мобілізує 57- річного дядька .
показать весь комментарий
18.09.2026 23:39 Ответить
+5
якщо відео з бодікамер не буде,довіри до оповіщувачів 0,чоловік захищався.....
показать весь комментарий
18.09.2026 23:36 Ответить
+3
зечорт з серпня дозволив до тцк працевлаштовували зеків.....
показать весь комментарий
18.09.2026 23:43 Ответить

Загрузка...

 
 