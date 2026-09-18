Мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время мобилизационных мероприятий на Харьковщине: его задержали
В городе Златополе на Харьковщине задержали 57-летнего мужчину, который во время проведения мобилизационных мероприятий ранил ножом военнослужащего ТЦК и СП.
Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства нападения
По версии правоохранителей, вечером 16 сентября между военнослужащим ТЦК и местным жителем произошел конфликт.
"Мужчина нанес одному из военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки многочисленные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Задержание и подозрение
Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его.
- Ему сообщили о подозрении в угрозе или насилии в отношении должностного лица, исполняющего гражданский долг. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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