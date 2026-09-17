Конфликт с военными ТЦК в Тернополе: полиция установила личности шестерых участников

Полицейские установили личности шестерых жителей Тернополя, причастных к конфликту с военнослужащими Тернопольского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Пятерым из них уже предъявлено подозрение по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

Участники установлены

Так, в рамках уголовного производства следователи совместно с сотрудниками криминальной полиции изучили записи камер видеонаблюдения и другие материалы. В результате установили шестерых лиц, которые, по данным следствия, принимали активное участие в конфликте. Пятерым объявили о подозрении по ч. 2 ст. 350 УК Украины (умышленное причинение работникам государственного учреждения легких телесных повреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей).

Отмечается, что следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к уголовному правонарушению, продолжаются.

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Что предшествовало

В полиции напоминают, что конфликт произошел 25 августа около 20:00 в Тернополе на улице Леся Курбаса. Военнослужащие территориального центра комплектования во время выполнения служебных задач обнаружили мужчину призывного возраста и сопроводили его к служебному автомобилю.

Когда автомобиль выезжал со двора, его остановили местные жители. К транспортному средству начали подходить другие люди. Группа граждан вступила в перепалку с военнослужащими, а также начала бить по автомобилю Nissan X-Trail. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой сотрудникам территориального центра комплектования были нанесены телесные повреждения.

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Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, дополнительные наряды полиции и спецподразделение "Скорпион" - отделение быстрого реагирования и внезапного действия Тернопольского зонального отдела Военной службы правопорядка. Правоохранители стабилизировали ситуацию и пресекли правонарушение.