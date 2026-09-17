Конфлікт із військовими ТЦК у Тернополі: поліція встановила шістьох учасників

Поліцейські встановили шістьох жителів Тернополя, причетних до конфлікту з військовослужбовцями Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. П'ятьом з них вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Тернопільській області, передає Цензор.НЕТ.

Учасників встановлено

Так, у межах кримінального провадження слідчі спільно зі співробітниками кримінальної поліції опрацювали записи камер відеоспостереження та інші матеріали. У результаті встановили шістьох осіб, які, за даними слідства, брали активну участь у конфлікті. П'ятьом оголосили про підозру за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне заподіяння працівникам державної установи легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків).

Зазначається, що слідчі та оперативні заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, тривають.

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Що передувало

У поліції нагадують, що конфлікт трапився 25 серпня близько 20:00 у Тернополі на вулиці Леся Курбаса. Військовослужбовці територіального центру комплектування під час виконання службових завдань виявили чоловіка призовного віку та супроводили його до службового автомобіля.

Коли автомобіль виїжджав із двору, його зупинили місцеві жителі. До транспортного засобу почали підходити інші люди. Група громадян вступила в суперечку з військовослужбовцями, а також почала бити по автомобілю Nissan X-Trail. Конфлікт переріс у штовханину, під час якої працівникам територіального центру комплектування завдали тілесні ушкодження.

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Для припинення протиправних дій на місце події прибули слідчо-оперативна група, додаткові наряди поліції та спецпідрозділ "Скорпіон" - відділення швидкого реагування та раптової дії Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку. Правоохоронці стабілізували ситуацію та припинили правопорушення.