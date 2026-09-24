Мужчина провел более семи дней в подвале ТЦК на Львовщине: Лубинец проверяет законность его пребывания. ФОТО

Мужчина более недели находился в 1-м отделении Стрыйского РТЦК и СП в Жидачеве, при этом ему не давали возможности сообщить родным и адвокату о своем местонахождении. В ТЦК опровергли, что он все это время находился в подвале.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что выяснил омбудсмен

Лубинец подчеркнул, что мобилизация дает государству законные полномочия, но не отменяет закон - даже во время войны у человека остается право на свободу, неприкосновенность и защиту.

Он незамедлительно направил представителей Офиса омбудсмена для проверки этой информации, а к мониторинговому визиту 23 сентября присоединились и представители Военной службы правопорядка.

Согласно журналу учета и документам, мужчину доставили в ТЦК 16 сентября в 21:17 сотрудником полиции, а покинул он помещение 23 сентября в 18:15 - то есть находился там почти семь суток.

Это цокольное помещение, используемое в качестве убежища, в нем оборудованы четыре кровати. Питание обеспечивали сотрудники ТЦК, кухня и санузел в надлежащем состоянии, имеется принудительная вентиляция, однако при осмотре обнаружили подтекание в помещении из-за дождей. По словам мужчины, самостоятельно покинуть помещение он не мог.

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"Ключевой вопрос: на каком законном основании человек находился в помещениях ТЦК почти семь суток? Необходимо тщательно проверить, не было ли нарушено право на свободу и личную неприкосновенность, право уведомить родных и воспользоваться правовой помощью, а также были ли надлежащим образом оформлены соответствующие документы", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, это не только вопрос одного человека: нужно выяснить, не приобретают ли помещения ТЦК в отдельных случаях признаки "мест несвободы".

Для полной проверки Лубинец направил запросы в Стрыйский РТЦК и СП, а также в Стрыйское районное управление полиции ГУНП во Львовской области, требуя информацию о правовых основаниях и обстоятельствах пребывания мужчины в ТЦК, оформлении документов, обеспечении его прав, а также о сохранении видеозаписей.

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Версия Львовского областного ТЦК

Во Львовском областном ТЦК и СП дали собственное объяснение ситуации. По версии ведомства, 16 сентября во время мероприятий по оповещению полицейские обнаружили военнообязанного без военно-учетного документа, и с его согласия доставили его в 1-й отдел Стрыйского РТЦК и СП для уточнения данных.

На следующий день ему предложили пройти ВВК, от чего он отказался - отказ зафиксировали, оформили административные материалы и вручили повестку на ВВК на 28 сентября, после чего мужчина покинул территорию подразделения и вернулся домой.

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В ведомстве также опровергли распространившуюся информацию о якобы подтвержденном статусе отца, самостоятельно воспитывающего 14-летнего ребенка - документов, дающих право на отсрочку по этому обстоятельству, мужчина не предоставил, а сам факт раздельного проживания родителей, по словам ТЦК, автоматически не является основанием для отсрочки.

Отдельно в ТЦК подчеркнули, что видео из подвального помещения мужчина снял во время воздушной тревоги в укрытии, и это помещение не используется для размещения военнообязанных. Телефон у него, по версии ведомства, не изымали, физического или психологического воздействия не применяли, а утверждение о пребывании в укрытии якобы из-за "празднования дня рождения начальника" не соответствует действительности.