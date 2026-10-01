Офіцера ТЦК в Одесі засудили за незаконне позбавлення волі: силоміць відвіз чоловіка на ВЛК

В Одесі суд визнав винним офіцера ТЦК та СП, який разом із трьома іншими військовослужбовцями силоміць привіз чоловіка на військово-лікарську комісію. Це кваліфікували як незаконне позбавлення волі та викрадення людини.

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду Одеси від 28 вересня, який оприлюднили в Судовому реєстрі 30 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що сталося

За матеріалами справи, 2 травня 2026 року близько 19:05 четверо військовослужбовців ТЦК проводили мобілізаційні заходи в Одесі. Вони помітили чоловіка, але не встановили його особу, не перевірили документи й не з'ясували, чи були підстави для його затримання. Поліціянтів з ними не було.

Військові зупинили біля чоловіка службовий Renault Master. Побачивши їх, він забіг до під'їзду багатоквартирного будинку. Офіцер наздогнав його, ще троє зайшли слідом.

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Як зазначається, чоловік схопився за металеві поручні сходів, щоб уникнути затримання. Один із військових розпилив йому в обличчя сльозогінний газ. Після цього потерпілого відтягнули від поручнів і силоміць посадили в автомобіль.

Дорогою, як вказано у вироку, двоє військових били чоловіка по тулубу й вимагали назвати особисті дані. Офіцер, за матеріалами справи, контролював ситуацію. Близько 19:11 чоловіка проти його волі привезли для проходження ВЛК.

Вирок суду

Офіцер повністю визнав провину й уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Потерпілий проти цього не заперечував.

Суд визнав військовослужбовця винним за частиною 1 статті 28, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Йому призначили два роки позбавлення волі, але замінили їх на два роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави.

Також суд скасував цілодобовий домашній арешт. Вирок можна оскаржити упродовж 30 днів із дня проголошення.

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