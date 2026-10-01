Офіцера ТЦК в Одесі засудили за незаконне позбавлення волі: силоміць відвіз чоловіка на ВЛК
В Одесі суд визнав винним офіцера ТЦК та СП, який разом із трьома іншими військовослужбовцями силоміць привіз чоловіка на військово-лікарську комісію. Це кваліфікували як незаконне позбавлення волі та викрадення людини.
Про це йдеться у вироку Приморського районного суду Одеси від 28 вересня, який оприлюднили в Судовому реєстрі 30 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що сталося
За матеріалами справи, 2 травня 2026 року близько 19:05 четверо військовослужбовців ТЦК проводили мобілізаційні заходи в Одесі. Вони помітили чоловіка, але не встановили його особу, не перевірили документи й не з'ясували, чи були підстави для його затримання. Поліціянтів з ними не було.
Військові зупинили біля чоловіка службовий Renault Master. Побачивши їх, він забіг до під'їзду багатоквартирного будинку. Офіцер наздогнав його, ще троє зайшли слідом.
Як зазначається, чоловік схопився за металеві поручні сходів, щоб уникнути затримання. Один із військових розпилив йому в обличчя сльозогінний газ. Після цього потерпілого відтягнули від поручнів і силоміць посадили в автомобіль.
Дорогою, як вказано у вироку, двоє військових били чоловіка по тулубу й вимагали назвати особисті дані. Офіцер, за матеріалами справи, контролював ситуацію. Близько 19:11 чоловіка проти його волі привезли для проходження ВЛК.
Вирок суду
- Офіцер повністю визнав провину й уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Потерпілий проти цього не заперечував.
- Суд визнав військовослужбовця винним за частиною 1 статті 28, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Йому призначили два роки позбавлення волі, але замінили їх на два роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави.
Також суд скасував цілодобовий домашній арешт. Вирок можна оскаржити упродовж 30 днів із дня проголошення.
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Взагалі то там ст.146 ч.3 - це до 10 років. А тут цирк на дроті
Поки що не подобаються обидві команди - ні ухилянти
(вова як ся 4 рази маєш?), ні полювальники за ними.