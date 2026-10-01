УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7412 відвідувачів онлайн
Новини Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
1 077 28

Офіцера ТЦК в Одесі засудили за незаконне позбавлення волі: силоміць відвіз чоловіка на ВЛК

тцк

В Одесі суд визнав винним офіцера ТЦК та СП, який разом із трьома іншими військовослужбовцями силоміць привіз чоловіка на військово-лікарську комісію. Це кваліфікували як незаконне позбавлення волі та викрадення людини. 

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду Одеси від 28 вересня, який оприлюднили в Судовому реєстрі 30 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сталося

За матеріалами справи, 2 травня 2026 року близько 19:05 четверо військовослужбовців ТЦК проводили мобілізаційні заходи в Одесі. Вони помітили чоловіка, але не встановили його особу, не перевірили документи й не з'ясували, чи були підстави для його затримання. Поліціянтів з ними не було.

Військові зупинили біля чоловіка службовий Renault Master. Побачивши їх, він забіг до під'їзду багатоквартирного будинку. Офіцер наздогнав його, ще троє зайшли слідом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Їхав на ВЛК - опинився в реанімації з розірваною легенею: керівника Звенигородського ТЦК звільнили після побиття чоловіка, - Лубінець

Як зазначається, чоловік схопився за металеві поручні сходів, щоб уникнути затримання. Один із військових розпилив йому в обличчя сльозогінний газ. Після цього потерпілого відтягнули від поручнів і силоміць посадили в автомобіль.

Дорогою, як вказано у вироку, двоє військових били чоловіка по тулубу й вимагали назвати особисті дані. Офіцер, за матеріалами справи, контролював ситуацію. Близько 19:11 чоловіка проти його волі привезли для проходження ВЛК.

Вирок суду

  • Офіцер повністю визнав провину й уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Потерпілий проти цього не заперечував.
  • Суд визнав військовослужбовця винним за частиною 1 статті 28, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Йому призначили два роки позбавлення волі, але замінили їх на два роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави.

Також суд скасував цілодобовий домашній арешт. Вирок можна оскаржити упродовж 30 днів із дня проголошення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розбили вікно авто та побили чоловіка: трьох військових ТЦК затримали у Рівному. ФОТО

Автор: 

Одеса (5198) Одеська область (4258) ВЛК (273) ТЦК та СП (1414) Одеський район (817)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ніфуясобі.
Взагалі то там ст.146 ч.3 - це до 10 років. А тут цирк на дроті
показати весь коментар
01.10.2026 23:37 Відповісти
+4
Тей випадок, коли треба зупиняти матч і встановлювати нормальні і зрозумілі правила мобілізації.
Поки що не подобаються обидві команди - ні ухилянти
(вова як ся 4 рази маєш?), ні полювальники за ними.
показати весь коментар
01.10.2026 23:29 Відповісти
+3
А далі цей "офіцер", попроситься на фронт, у бойову частину?) Хоча, він же "важкопоранений", можуть і відмовити...
показати весь коментар
01.10.2026 23:33 Відповісти

Завантаження...

 
 