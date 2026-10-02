Раскрыта агентурная сеть ГРУ в Харькове, которая занималась корректировкой ударов по городу и следила за военными. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала в Харьковской области агентурную сеть российской военной разведки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По итогам спецоперации, которую лично координировал глава СБУ генерал-майор Александр Поклад, задержаны четверо участников группы, которые корректировали обстрелы региона и следили за украинскими военными, правоохранителями и судьями.

Также по заказу рашистов фигуранты укрывали в конспиративной квартире в Харькове осужденного за оправдание вооруженной агрессии РФ.

Как выяснило расследование, среди участников вражеской ячейки были руководитель отдела безопасности компании мобильной связи и его подчиненный.

По инструкции российской спецслужбы они собирали персональные данные военнослужащих ВСУ, сотрудников правоохранительных органов и судейского корпуса Украины.

Задокументировано, как рашисты поставили перед этими агентами задачу разведать информацию о прокуроре и судьях, которые занимались уголовным производством в отношении пропагандиста, которого укрывали злоумышленники.

Для этого они использовали свой доступ к программному обеспечению мобильного оператора, которое позволяет получать данные о телефонных соединениях и геолокации абонентов.

Третья участница агентурной сети — сотрудница местного оборонного предприятия, которая по заданию врага сдавала квартиру в аренду украинским воинам и "втемную" выпытывала у них информацию об адресах дислокации военных и маршрутах их передвижения. Кроме того, она наводила удары врага на оборонное предприятие, на котором работала.

Еще один агент — житель Харькова, который вместе с двумя сотрудниками подразделения безопасности мобильного оператора объезжал город и прилегающие районы на их служебном автомобиле. Во время поездок он снимал на смарт-часы оборонные объекты, в частности запасные командные пункты, фортификационные сооружения и блокпосты украинских защитников.

Контрразведчики СБУ действовали на опережение и своевременно разоблачили агентурную группу в полном составе. После пошагового документирования преступлений вражеской ячейки каждый её участник был задержан.

По данным следствия, фигуранты были завербованы РФ через знакомого харьковчанина, который еще до начала полномасштабной войны уехал в страну-агрессора и начал работать на российское ГРУ в качестве "связного".

Следователи Службы безопасности сообщили всем задержанным о подозрении.

Злоумышленники находятся под стражей. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.















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