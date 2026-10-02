Викрито агентурну мережу ГРУ у Харкові, яка займалася коригуванням ударів по місту та стежила за військовими. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала на Харківщині агентурну мережу російської воєнної розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Подробиці

За результатами спецоперації, яку координував особисто очільник СБУ генерал-майор Олександр Поклад, затримано 4-х учасників групи, які коригували обстріли регіону і стежили за українськими воїнами, правоохоронцями та суддями.

Також на замовлення рашистів фігуранти переховували на конспіративній квартирі у Харкові засудженого за виправдовування збройної агресії РФ.

Як з’ясувало розслідування, серед учасників ворожого осередку були керівник відділу безпеки компанії мобільного зв’язку та його підлеглий.

За інструкцією російської спецслужби вони збирали персональні дані військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів та судейського корпусу України.

Задокументовано, як рашисти поставили цим агентам завдання розвідати інформацію про прокурора та суддів, які займалися кримінальним провадженням щодо пропагандиста, якого переховували зловмисники.

Для цього вони задіяли свій доступ до програмного забезпечення мобільного оператора, який дозволяє отримати дані про телефонні з’єднання та геолокації абонентів.

Третя учасниця агентурної мережі – співробітниця місцевого оборонного підприємства, яка за завданням ворога здавала квартиру в оренду українським воїнам і "втемну" випитувала у них інформацію про адреси дислокації військових та маршрути їхнього пересування. Крім того, вона наводила удари ворога на оборонне підприємство, на якому працювала.

Ще один агент – мешканець Харкова, який разом із двома працівниками підрозділу безпеки мобільного оператора об’їжджав місто та прилеглі райони на їхньому службовому авто. Під час поїздок він знімав на смартгодинник оборонні об’єкти, зокрема запасні командні пункти, фортифікаційні споруди та блокпости українських захисників.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і завчасно викрили агентурну групу у повному складі. Після покрокового документування злочинів ворожого осередку, кожного його учасника було затримано.

За даними слідства, фігуранти були завербовані РФ через знайомого харків’янина, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до країни-агресора і почав працювати на російське ГРУ як "зв’язковий".

Слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру.

Зловмисники перебувають під вартою. Тепер їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.















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