Дело о нелегальных обменниках: изъятие более 630 млн грн является крупнейшим в истории БЕБ, - Цивинский. ФОТОрепортаж
Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский заявил, что изъятие более 630 млн грн в различной валюте в ходе операции против теневой финансовой сети стало крупнейшим изъятием наличных средств в истории БЭБ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба БЭБ Украины.
По его словам, масштабную операцию детективы БЭБ провели совместно с Офисом Генерального прокурора. В рамках следственных действий правоохранители одновременно провели 30 обысков.
Цивинский отметил, что речь идет о сети нелегальных обменных пунктов, через которую, по данным следствия, из легального финансового оборота ежегодно выводились десятки миллиардов гривен.
"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия — это лишь то, что видно в кадре. За этим стоят месяцы аналитической работы, установления связей и работы детективов", — отметил директор БЭБ.
Деятельность сети, по данным следствия, координировалась из единого центра. Правоохранители также обнаружили специальную кнопку, которая по сигналу могла блокировать доступ к черновому финансовому учету.
В ходе обысков детективы изъяли наличные деньги в различных валютах, мобильные телефоны, компьютерную технику и документы.
Фокус на наиболее рискованных схемах
Цивинский подчеркнул, что Бюро в условиях ограниченных ресурсов сосредотачивается на схемах, которые создают наибольшие риски для государственного бюджета.
"И все это — параллельно с аттестацией, сложным подбором персонала и критическим кадровым дефицитом", — добавил он.
Досудебное расследование по делу о легализации средств, полученных преступным путем, продолжается.
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