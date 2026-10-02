Более 630 млн грн наличными и обыски в 16 регионах: ОГП и БЭБ раскрыли теневую финансовую сеть. ФОТОрепортаж

Раскрыта масштабная теневая финансовая сеть, которая, по данным следствия, действовала по всей Украине и использовалась для уклонения от уплаты налогов и легализации средств. В ходе более 30 обысков в 16 регионах правоохранители изъяли наличные средства на сумму свыше 630 млн грн в гривневом эквиваленте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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"Офис Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности раскрыл масштабную теневую финансовую сеть, которую, по данным следствия, использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Сеть действовала по всей Украине. Ее участники осуществляли обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства в пределах страны и за границу. Такие операции участники схемы называли "перестановками"", — говорится в сообщении.

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Финансовые операции проводились без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете.

Использовались пункты обмена валют

Для работы сети использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой. При этом необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было.



Под видом работы обменных пунктов наличные средства также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.

Проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины

В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины. Правоохранители изъяли наличные в различных валютах, в частности российские рубли, в общей сложности на сумму более 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учет этих средств, в ходе следственных действий представлено не было.

Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые документы, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.



Досудебное расследование продолжается.

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