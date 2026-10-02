Понад 630 млн грн готівки та обшуки у 16 регіонах: ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу. ФОТОрепортаж

Викрито масштабну тіньову фінансову мережу, яка, за даними слідства, діяла по всій Україні та використовувалася для ухилення від сплати податків і легалізації коштів. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили готівку на понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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"Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали "перестановками"", - ідеться в повідомленні.

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Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку.

Використовували пункти обміну валют

Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було.



Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

Проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали.

Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.



Досудове розслідування триває.

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